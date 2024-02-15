Взрывы во Львове: сколько ракет, куда попали, что известно о потерях ВСУ

Фото: ГС ЧС Украины

Утром 15 февраля по инфраструктурным объектам на территории Украины был нанесен комбинированный ракетный удар. Сколько ударов было нанесено по Львову, куда попали, где еще были отмечены взрывы?

Сколько было взрывов во Львове

Глава военно-гражданской администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил о серии взрывов, которые было слышно в городе.

«Львов. Очень громко», — написал он в своем Telegram-канале.

Мэр Львова Андрей Садовой отметил, что в городе были слышны по крайней мере две серии взрывов. По другим данным, было три серии взрывов в городе и области.

Согласно информации ВСУ, в ходе атаки применялись 26 ракет разных типов — «Калибры», X-59, X-101, «Искандер-М».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Куда попали во Львове

«Украинская правда» сообщила, что во Львове «Калибры» поразили объект инфраструктуры.

«Одна из ракет ударила в небольшую электроподстанцию в одном из жилых районов. Подстанция до сих пор в огне, продолжается пожаротушение», — сообщает издание, не указывая, в каком районе это произошло.

Кроме того, сообщается о мощном взрыве в районе улицы Научной на южной окраине Львова. Выбито много стекол в жилых домах, три мирных жителя пострадали от порезов. Куда было попадание — не называется. Движение общественного транспорта по улице Научной перекрыто.

Власти и мониторинговые Telegram-каналы требуют от украинцев не публиковать фотографии с места, угрожая уголовным преследованием. В непосредственной близости от улицы Научной находится международный аэропорт Львова.

Фото: ГС ЧС Украины

Российский Telegram-канал «Фронтовая птичка» сообщил, что во Львовской области был поражен объект, который использовали ВСУ.

«Во Львове поражен объект, в котором находился вражеский офицерский состав», — пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Прилет по танковому заводу в городе. Перекрыты несколько улиц, дабы не допустить зевак к заводу», — сообщил Telegram-канал «Воевода Вещает».

Львовский бронетанковый ремонтный завод находится на юго-востоке города, между улицей Вернадского и парковой зоной.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие еще объекты поражены на Украине

В ходе утреннего удара поражение было нанесено нескольким важным военным объектам на Украине.

Telegram-канал «Дневник десантника» сообщает об ударе по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, пунктам дислокации ВСУ в Днепропетровске и складам промышленного предприятия в Запорожье. По крайней мере четыре взрыва были слышны в Киеве, сообщается о поражении завода БПЛА. Мэр Запорожья подтвердил поражение инфраструктурного объекта.

Также, по данным канала «Российский Рубеж», взрывы зафиксированы в Чугуеве (Харьковская область), Луцке (Волынская), на аэродроме в Миргороде (Полтавская), в Винницкой области и в районе города Калуша в Ивано-Франковской области.

Telegram-канал «Воевода Вещает» отметил, что во время удара в воздух были подняты F-16 ВВС Польши.

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