Удар по командованию ВСУ: что сказали в Минобороны, кого смогли уничтожить Минобороны: нанесен удар по месту сбора тактических групп ВСУ «Катран» и «Омаха»

Фото: Global Look Press

Минобороны РФ отчиталось об успешном ударе по руководству тактических групп ВСУ. Что об этом известно, какие удары российских военных стали самыми эффективными за время СВО?

Что рассказали в Минобороны РФ

Об успешном ударе военное ведомство сообщило в своем ежедневном брифинге 10 декабря.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение по месту сбора командного состава тактических групп „Катран“ и „Омаха“ вооруженных сил Украины», — указано в брифинге МО РФ.

В Минобороны не уточнили время и место нанесения удара.

Оперативные тактические группы «Катран» и «Омаха» участвуют в операциях ВСУ по форсированию Днепра. В «Омаху» входят силы специальных операций и территориальной обороны, которые должны были подготовить условия для массовой переправы морской пехоты, которая составляет ядро оперативной группы «Катран».

Какие силы ВСУ попадали под удар

В ходе СВО российские военные неоднократно наносили эффективные удары по ключевым объектам и командным пунктам противника. Так, 21 ноября был нанесен успешный удар БПЛА по штабу группировки ОСГВ «Таврия», которой командует генерал Александр Тарнавский. В момент удара в штабе находились иностранные советники ВСУ.

«В штабе, который расположили в детском саду, шло совещание представителей командования „Таврии“ с участием приезжих специалистов из Чехии и трех генералов из штаба [Валерия] Залужного. ПВО пропустило две „Герани“, и в момент удара в штабе находились все вышеописанные специалисты», — пишут авторы Telegram-канала «Это еще не конец».

Фото: МО РФ

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно о самых результативных ударах по ВСУ

По сообщениям Минобороны РФ, информация разведки неоднократно позволяла наносить эффективные удары высокоточным оружием по командному составу противника. Среди наиболее известных подобных случаев:

Ракетный удар 13 марта 2022 по учебному полигону ВСУ «Яворовский» в Львовской области, где базировалось большое количество иностранных наемников ВСУ. По данным европейских СМИ, атака вызвала панику среди наемников. Многие из них вскоре покинули Украину. СБУ сообщала о гибели 50 и ранении 150 военнослужащих.

Другой удар был нанесен крылатыми ракетами «Калибр» по Дому офицеров в городе Винница, где находился пункт временной дислокации ВСУ. Telegram-канал «Незыгарь» заявил, что ракетный удар произошел в тот момент, когда в Доме офицеров проходила встреча продавцов и покупателей западного вооружения с участием высокопоставленных сотрудников военной разведки Украины. Предположительно, там находились трое сотрудников британской разведки MI-6, французский разведчик и покупатели из Йемена, Ливана, Палестины и Бахрейна. Также среди погибших -- трое высокопоставленных офицеров Воздушных сил Украины. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Эффективные удары продолжились в 2023 году: 9 марта гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила подземный бункер, в котором располагался Объединенный центр командования, контроля и связи ВСУ и НАТО, сообщали европейские СМИ. Сообщалось о большом числе погибших военнослужащих стран НАТО, в том числе британцев, поляков и американцев, в том числе сотрудников ЧВК. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новое успешное применение «Кинжалов» произошло 16 мая, когда ВС РФ уничтожили батарею американских ЗРК Patriot, которые базировали под Киевом. Западная техника оказалась неспособна перехватить гиперзвуковую ракету. По утверждению военно-аналитических источников в Telegram, в ходе удара были уничтожены западные операторы ЗРК Patriot.

Также широкую известность получил удар по командному составу артиллерии 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Димитрово в Запорожской области 4 ноября. Офицеры 128-й и 65-й механизированной бригад выстроились перед церемонией награждения в честь Дня артиллериста. В этот момент по ним был нанесен удар. Были уничтожены не менее 28 лучших офицеров-артиллеристов ВСУ, еще десятки были ранены. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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