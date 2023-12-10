Минобороны РФ отчиталось об успешном ударе по руководству тактических групп ВСУ. Что об этом известно, какие удары российских военных стали самыми эффективными за время СВО?
Что рассказали в Минобороны РФ
Об успешном ударе военное ведомство сообщило в своем ежедневном брифинге 10 декабря.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение по месту сбора командного состава тактических групп „Катран“ и „Омаха“ вооруженных сил Украины», — указано в брифинге МО РФ.
В Минобороны не уточнили время и место нанесения удара.
Оперативные тактические группы «Катран» и «Омаха» участвуют в операциях ВСУ по форсированию Днепра. В «Омаху» входят силы специальных операций и территориальной обороны, которые должны были подготовить условия для массовой переправы морской пехоты, которая составляет ядро оперативной группы «Катран».
Какие силы ВСУ попадали под удар
В ходе СВО российские военные неоднократно наносили эффективные удары по ключевым объектам и командным пунктам противника. Так, 21 ноября был нанесен успешный удар БПЛА по штабу группировки ОСГВ «Таврия», которой командует генерал Александр Тарнавский. В момент удара в штабе находились иностранные советники ВСУ.
«В штабе, который расположили в детском саду, шло совещание представителей командования „Таврии“ с участием приезжих специалистов из Чехии и трех генералов из штаба [Валерия] Залужного. ПВО пропустило две „Герани“, и в момент удара в штабе находились все вышеописанные специалисты», — пишут авторы Telegram-канала «Это еще не конец».
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Что известно о самых результативных ударах по ВСУ
По сообщениям Минобороны РФ, информация разведки неоднократно позволяла наносить эффективные удары высокоточным оружием по командному составу противника. Среди наиболее известных подобных случаев:
Ракетный удар 13 марта 2022 по учебному полигону ВСУ «Яворовский» в Львовской области, где базировалось большое количество иностранных наемников ВСУ. По данным европейских СМИ, атака вызвала панику среди наемников. Многие из них вскоре покинули Украину. СБУ сообщала о гибели 50 и ранении 150 военнослужащих.
Другой удар был нанесен крылатыми ракетами «Калибр» по Дому офицеров в городе Винница, где находился пункт временной дислокации ВСУ. Telegram-канал «Незыгарь» заявил, что ракетный удар произошел в тот момент, когда в Доме офицеров проходила встреча продавцов и покупателей западного вооружения с участием высокопоставленных сотрудников военной разведки Украины. Предположительно, там находились трое сотрудников британской разведки MI-6, французский разведчик и покупатели из Йемена, Ливана, Палестины и Бахрейна. Также среди погибших -- трое высокопоставленных офицеров Воздушных сил Украины. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Эффективные удары продолжились в 2023 году: 9 марта гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила подземный бункер, в котором располагался Объединенный центр командования, контроля и связи ВСУ и НАТО, сообщали европейские СМИ. Сообщалось о большом числе погибших военнослужащих стран НАТО, в том числе британцев, поляков и американцев, в том числе сотрудников ЧВК. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Новое успешное применение «Кинжалов» произошло 16 мая, когда ВС РФ уничтожили батарею американских ЗРК Patriot, которые базировали под Киевом. Западная техника оказалась неспособна перехватить гиперзвуковую ракету. По утверждению военно-аналитических источников в Telegram, в ходе удара были уничтожены западные операторы ЗРК Patriot.
Также широкую известность получил удар по командному составу артиллерии 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Димитрово в Запорожской области 4 ноября. Офицеры 128-й и 65-й механизированной бригад выстроились перед церемонией награждения в честь Дня артиллериста. В этот момент по ним был нанесен удар. Были уничтожены не менее 28 лучших офицеров-артиллеристов ВСУ, еще десятки были ранены. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
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