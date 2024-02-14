«Я думал, я умру»: как гибнут наемники ВСУ, почему их прицельно бьет Россия

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Опубликовано видео, как британские наемники попали под огонь пулеметчика ВС РФ. Что с ними произошло, как видео оказалось в России, какие иностранцы до сих пор действуют в зоне СВО на стороне Украины и как они погибают?

Как британские наемники попали на видео

Иностранный батальон ВСУ The Chosen («Избранные»), состоящий из британских и американских наемников, участвовал в контрнаступлении украинских войск в районе поселка Невельское (ДНР). Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал момент видео с GoPro, когда пулеметчик ВС РФ «срезал» британца Александра Мосса.

На видео наемник, вооруженный автоматом западного образца, выглядывает из окопа, спрашивая: «Где этот русский?» В ответ засевший в окопе пулеметчик ВС РФ поражает Мосса короткой очередью. По информации канала TrackANaziMerc, британец получил ранение в шею, но вскоре смог оправиться.

Как отмечает канал «Военкоры Русской Весны», российские силы разгромили наемников из The Chosen в ходе ночного боя у Первомайского в декабре 2023 года. У противника был захвачен в том числе большой архив записей с камер GoPro.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как ликвидировали наемников из Колумбии

Telegram-канал TrackANaziMerc сообщил о ликвидации двух наемников из Колумбии, которые, по словам авторов канала, «по количеству потерь пытаются догнать The Chosen».

12 февраля стало известно о ликвидации приехавшего из Боготы Оскара Перейры. Он прибыл на Украину в августе 2023 года и через два месяца был отправлен на задание в район Купянска. 7 или 8 октября его накрыла российская артиллерия. Тело до сих пор не удалось опознать и вывезти с поля боя.

А 14 февраля TrackANaziMerc сообщил об уничтожении Оберто Мануэля Эчеваррии Лескано из Медельина. Он прибыл на Украину в декабре 2023 года и 11 февраля погиб, когда по позициям наемников ударили беспилотники ВС РФ. Всего погибли четыре наемника, еще двое, в том числе их командир с позывным Вегета, были ранены.

Как наемники бежали от ВС РФ

За день до гибели Лескано агентство Associated Press рассказало о бегстве колумбийских наемников из-под ударов российских БПЛА. Как пишет издание, армия Колумбии — вторая по размеру в Южной Америке и считается «одной из сильнейших», однако колумбийцы не выдерживают боев на Украине.

«Я думал, я умру. Мы поднялись на ноги и решили бежать с позиций, чтобы спасти свои жизни. Спрятаться было негде», — рассказал наемник с позывным Чечо.

Его подразделение подверглось налету российских беспилотников — простых квадрокоптеров, которые начали скидывать гранаты одну за другой.

Как рассказал Associated Press отставной колумбийский военный Эктор Берналь, он тренировал 20 наемников, которые собирались отправиться на Украину. По его словам, они воюют исключительно ради денег.

«Они как мигранты из Латинской Америки, которые идут в США в поисках лучшей доли. Это не добровольцы, которые хотят защитить другую страну. Их просто гонит нужда», — объяснил Берналь.

Что сказали в «Ахмате» о наемниках ВСУ

Командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил NEWS.ru, что иностранные наемники на Украине «поумнели после того, как получили по зубам». По его словам, бойцы «Ахмата» не взяли живым ни одного иностранного наемника.

«Нам встречались наемники, но уже в том состоянии, когда мы у них спросить не могли, потому что мы живыми наемников в плен не брали еще ни одного. И необходимости нет», — заявил чеченский командир.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов

Почему наемники на Украине стали крупной дичью

Американское издание Military Watch Magazine приходит к выводу, что иностранные наемники стали одной из приоритетных целей для российских ракет и БПЛА. Приводится пример удара 8 февраля по фабрике «Экватор», где был создан завод малых и средних беспилотников для ВСУ.

«Местные сторонники России сообщили, что удар „Искандером“ не только нанес ущерб заводу, но и уничтожил нескольких иностранных специалистов, которые помогали наладить производство», — пишет MWM.

Случаи, когда целью становились именно иностранцы, отмечались и раньше: так, в апреле 2023 года удар «Искандера» уничтожил грузинских наемников, отметившихся военными преступлениями против российских солдат. А 16 января 2023 года прицельный удар накрыл штаб-квартиру с французскими наемниками — по данным MWM, были уничтожены не менее 60 иностранных специалистов и еще несколько десятков ранены. Россия официально объявила об уничтожении «высокопрофессиональных специалистов, которые помогали ВСУ обращаться со сложным вооружением».

«Эти заявления соответствуют словам аналитиков, которые убеждены: чтобы ВСУ смогли использовать поставляемое Западом сложное вооружение, <...> подрядчики (то есть наемные специалисты, наемники. — NEWS.ru) из западных стран должны играть в этом важную роль», — пишет MWM.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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