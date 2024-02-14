«Мясорубка для ВСУ»: что известно об ударе по Селидово, какие подробности

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Ракетный удар ВС РФ по полигону в Селидово стал настоящей «мясорубкой» для ВСУ, заявил военкор Александр Коц. Что известно об ударе по украинским войскам, есть ли данные о потерях, что заявили в Киеве?

Чем нанесли удар по ВСУ в Селидово

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале объяснил, что российский удар по Селидово был рассчитан на поражение живой силы ВСУ и обернулся настоящей «мясорубкой».

«По Селидово нанесли удар баллистическими ракетами с кассетной боевой частью комплекса „Искандер-М“. Для не укрытой в помещении живой силы этот боеприпас — смертный приговор», — объяснил Коц.

Он описал, как работают боевые части ракет, каждая из которых оснащена 54 осколочными боевыми элементами, которые срабатывают на высоте около 10 метров над поверхностью земли.

«Осколки летят вертикально вниз, что позволяет поразить пехоту даже в глубоких траншеях. Одна ракета в кассетном исполнении накрывает площадь около 15 тысяч квадратных метров, или два футбольных поля. Страшно представить, какой ад творился на полигоне в Селидово после удара», — пишет Коц.

Минобороны РФ не комментировало официально удар по Селидово.

Где находится полигон близ Селидово

Точное положение полигона ВСУ, по которому был нанесен удар, на текущий момент неизвестно.

Telegram-канал «Рыбарь» выделил несколько вероятных объектов, где могли размещаться силы ВСУ в поселке. Это могли быть фермы к востоку от города у ж/д станции Селидовка, фермы к югу от города, заброшенные цеха Селидовского машиностроительного завода, а также соседние шахты: «Котляревская», «Селидовская» и имени Коротченко.

Что известно о потерях Украины

Российские источники сообщили, что в момент удара на полигоне в Селидово могли находиться до 1500 военнослужащих ВСУ. Точные данные о потерях неизвестны, а Минобороны РФ пока не делало официальных заявлений по поводу удара.

Информацию о наличии погибших и раненых подтвердил в своем Telegram-канале украинский националист Игорь Мосийчук, бывший депутат Рады и бывший замкомандира батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он также не сообщает о числе погибших. Журналист Юрий Подоляка пишет, что в комментариях украинских пабликов сообщается о примерно 200 погибших. Накануне украинский журналист Анатолий Шарий также писал о 1500 погибших.

Что сказали в Киеве про удар по Селидово

Единственным комментарием украинских официальных лиц по удару по ВСУ в Селидово стала публикация в Telegram-канале украинского генерала Александра Тарнавского. Он объявил сообщения о потерях «российской информационной операцией» и «дезинформационной кампанией», которой Россия «отвлекает внимание от потерь на «Таврийском направлении».

После удара 13 февраля главред RT Маргарита Симоньян предположила, что украинская сторона будет скрывать потери и сам факт удара. Ту же информацию подтвердил Telegram-канал «Резидент», по сведениям которого (якобы из источника в Генштабе ВСУ), замалчивать любую информацию приказал лично новый главком Александр Сырский.

На второй день стали появляться иные версии: в частности, в украинских пабликах распространились заявления, что «прилет был, но полигон был пустой». Позже появились кадры попаданий по пункту временной дислокации ВСУ в Цукурино, южнее Селидово.

«Да, там нет 1500 наших воинов, но все же... сообщают, до 20 солдат погибло», — написали в паблике «Слухи Курахино — Селидово — Покровск».

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