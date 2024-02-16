Вильфанд предупредил москвичей о мокром снеге и порывистом ветре в выходные Вильфанд спрогнозировал резкое потепление и мокрый снег в Москве в выходные

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В выходные дни, 17 и 18 февраля, в столице резко потеплеет, температура воздуха будет держаться около ноля градусов, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Также, по его словам, к концу недели ожидается мокрый снег и сильные порывы ветра до 15 метров в секунду.

Снегопад, который накрыл Москву 15 февраля, сохранится и в пятницу, но будет уже не таким интенсивным. При этом прекратится снегопад лишь к вечеру. Температура воздуха днем продержится в районе минус 7–9 градусов. В выходные придет оттепель. Температура воздуха будет стремиться к нулевым значениям. Также антициклон, пришедший с юго-запада, принесет с собой осадки в виде мокрого снега. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, — рассказал Вильфанд.

Ранее жители нескольких районов и городов в Ростовской области остались без света из-за аварий после сильных снегопадов. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что массовые отключения электроэнергии произошли из-за налипания мокрого снега на линиях электропередачи. По его словам, к восстановительным работам привлекли более 90 бригад, сотрудников перевели на круглосуточный режим работы.

До этого около 102 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик оставались без света из-за погодных аномалий, обрушившихся на регионы. Обесточенными были 44,6 тысячи жителей ДНР и 57,3 тысячи жителей ЛНР. На кадрах, опубликованных министерством, видно, что линии электропередачи покрыты льдом и толстыми слоями снега.