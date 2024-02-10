В российском регионе жители остались без света из-за снегопада Жители нескольких ростовских районов остались без света из-за аварий в непогоду

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Жители нескольких районов и городов Ростовской области остались без света из-за аварий, вызванных непогодой, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. По его словам, восстановительные работы будут идти круглосуточно, к ним привлечено более 90 бригад.

Атмосферный фронт принес сегодня непогоду в ряд районов Ростовской области. Из-за налипания мокрого снега на линиях электропередачи произошли массовые отключения электроэнергии в Шахтах, Красносулинском, Усть-Донецком, Волгодонском, Константиновском, Цимлянском и ряде других районов. В течение дня энергетики Дона переведены на особый режим работы. Она будет проводиться круглосуточно — до полного восстановления энергоснабжения, — написал он.

Ранее в Краснодаре из-за аварии на подстанции произошло отключение электроэнергии в 151 доме. В Муниципальном центре управления города отметили, что в зону отключения также попали пять детских садов и школа. Уточняется, что свет отключили в зданиях на улицах Гаврилова, Коммунаров, Зиповской, 40 лет Победы, Юннатов, Клинической, Колхозной, Курчатова, Механической и Офицерской.

До этого около 102 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик оставались без света из-за погодных аномалий, обрушившихся на регионы. Обесточенными были 44,6 тысячи жителей ДНР и 57,3 тысячи жителей ЛНР. На кадрах, опубликованных министерством, видно, что линии электропередачи покрыты льдом и толстыми слоями снега.