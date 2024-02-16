Алексей Навальный умер 16 февраля: что известно, где и почему произошло

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год

Сегодня, 16 февраля, в исправительной колонии № 3 скончался осужденный оппозиционер Алексей Навальный, говорится на сайте УФСИН ЯНАО. Что об этом нужно знать, какие последние новости об этом?

Что известно о смерти Алексея Навального 16 февраля: последние новости

«16 февраля 2024 года в исправительной колонии № 3 осужденный А. А. Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного», — сообщили в УФСИН ЯНАО.

ФСИН направляет комиссию в колонию в ЯНАО, где скончался Навальный, сообщило ведомство.

«В связи со скоропостижной смертью в ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу осужденного А. А. Навального в территориальный орган и учреждение в соответствии с установленным порядком направляется комиссия из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России», — отметили там.

«За время заключения Алексея Навального 27 раз отправили в штрафной изолятор. По словам его близких, он провел в ШИЗО 308 дней. Последний раз его отправили в штрафной изолятор 14 февраля», — сообщила Baza.

У Навального оторвался тромб, сообщил источник RT.

«Сейчас со всеми действующими правилами ФСИН занимаются всеми проверками, выяснениями и так далее. Для этого не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил. Про тромб — это уже медики должны выяснить», — заявил Дмитрий Песков, добавив, что Владимир Путин проинформирован о случившемся.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией. На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией. На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Оппозиционный политик Алексей Навальный Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Оппозиционный политик Алексей Навальный Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный

О чем перед смертью говорил Навальный

22 января стало известно, что Навального в 25-й раз отправили в штрафной изолятор, сообщили его соратники в Telegram-канале. По их словам, причиной водворения политика в ШИЗО стало то, что он «неправильно представился».

До этого оппозиционер говорил, что температура воздуха в районе, где располагается колония, пока не опускалась ниже −32 градусов. Навальный также заявил, что в ШИЗО другой распорядок дня, прогулки разрешаются после обеда.

В начале года Навальный впервые почти за три недели вышел на связь и подтвердил, что его этапировали в ИК-3 в ЯНАО, известную как «Полярный волк». Он написал, что он «новый Дед Мороз», поскольку у него есть борода, тулуп и шапка-ушанка. По его словам, в новом месте отбывания срока всегда темно, из-за климатических особенностей региона дневного света практически нет.

Оппозиционер также обратился к россиянам с поздравлениями с Новым годом. Навальный признался, что скучает по семье, друзьям и коллегам, и призвал граждан оставаться хорошими и честными людьми.

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