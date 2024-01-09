Навального снова отправили в ШИЗО Навального в 24-й раз отправили в штрафной изолятор

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Оппозиционера Алексея Навального в 24-й раз отправили в штрафной изолятор. Как сообщается в его Telegram-канале, он получил семь суток ШИЗО после выхода с карантина в исправительной колонии № 3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Осужденный Навальный отказался представиться по форме, на воспитательную работу не реагирует, должных выводов для себя не делает, — написал он.

По словам оппозиционера, температура воздуха в районе, где располагается колония, пока не опускалась ниже −32 градусов. Навальный также заявил, что в ШИЗО другой распорядок дня и прогулки разрешаются после обеда.

Ранее Навальный впервые почти за три недели вышел на связь и подтвердил, что его этапировали в ИК-3 в ЯНАО, известную как «Полярный волк». Он написал, что он «новый Дед Мороз», поскольку у него есть борода, тулуп и шапка-ушанка. По его словам, в новом месте отбывания срока всегда темно, из-за климатических особенностей региона дневного света практически нет.

Оппозиционер также обратился к россиянам с поздравлениями с Новым годом. Навальный признался, что скучает по семье, друзьям и коллегам, и призвал граждан оставаться хорошими и честными людьми.