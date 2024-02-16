«Приказ бросить раненых». Что бойцы ВСУ говорят о попытке уйти из Авдеевки?

Фото: МО Украины

Боец 110-й бригады ВСУ Виктор Беляк в социальных сетях рассказал о двух неудачных попытках его подразделения покинуть Авдеевку, сообщил российский военкор Александр Коц. Почему украинские солдаты не могут спокойно выйти из города?

Что рассказал солдат ВСУ о ситуации в Авдеевке

«Боец 110-й бригады Виктор Беляк рассказывает, что было две попытки выйти из окружения. Первая — в ночь на 14 февраля. Ушли десять человек, только двое вернулись назад ранеными, еще одного раненого эвакуировали утром. Но при этом все трое бойцов, которые ушли за ним, также вернулись с ранениями. В том числе и сам Виктор. На вторую ночь пообещали, что к ним приедет эвакуационная техника. Но она так и не приехала. С серьезными потерями части солдат все-таки удалось самим выйти из окружения. „Генплан — пан или пропал. Группы отправлялись одна за другой — видимость нулевая. Это было тупо выживание. Вражеская артиллерия. Дорога в Авдеевку усеяна нашими трупами“, — пишет боец. Раненых, судя по его словам, приказали оставить на месте», — отметил Коц.

Военкор, ссылаясь на слова Беляка, также подчеркнул, что командование ВСУ сообщило солдатам о невозможности эвакуации и приказало бросать раненых, а позиции сжигать.

«„А этот диалог по рации ранил нас в самые наши глубины. Раненый: „А что, эвакуации не будет?“ Командир: „Нет, не будет, оставляйте 300-х и сжигайте все“. Он не знал, что говорит с раненым. Осталось как минимум шесть человек. И так же было трудно читать их сообщения в чате в сигнале. Их отчаяние и обреченность. Это всегда останется в нас. Погибают самые смелые. Никто не любит непопулярных решений. Вывод личного состава — нет. Другое дело, героическая оборона. За это можно и повышение получить. Командование дальше тянет. Даже готово привезти БК и припасы и оставить нас умирать. 110-я ОМБр, 1-й батальон, 2-я рота. Помогите!“ — пишет Беляк. Вызывай „Волгу“, она поможет», — добавил Коц.

Фото: МО Украины

Последние новости о битве за Авдеевку 16 февраля 2024 года

«Бойцы 114-й бригады ВС РФ повесили красный флаг с серпом и молотом на стеле на западном въезде в Авдеевку, где еще не так давно фоткался Зеленский», — написал военный эксперт Борис Рожин.

«Наши парни водрузили знамя Победы на стеле с надписью: „Авдеевка“, где в свое время делал селфи Владимир Зеленский с рассказами о неприступности этого города. Но пацаны из 114-й бригады немного поправили. Это еще не победа, но то, что украинцы получили удар под дых, — это факт!» — заявил военкор Андрей Руденко.

«Военная хроника» сообщила, что 1-я Славянская бригада взяла под контроль укрепрайон ВСУ на позиции «Чебурашка» к югу от Авдеевки, после нее расположена практически прямая дорога до микрорайона Химик.

Срочно отправленная в Авдеевку украинская бригада сообщила, что ее подразделения местами находятся в полном окружении, ситуация критическая, пишут украинские и российские СМИ.

«Авдеевская ДФС перешла под контроль российских войск. Бойцы 1-го АК из интербригады „Пятнашка“ установили флаги на Донецкой фильтровальной станции, откуда этой ночью был выбит противник. ДФС являлась одним из мощных укрепрайонов ВСУ на юго-востоке Авдеевки», — отметил WarGonzo.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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