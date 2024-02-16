Битва за Авдеевку 16 февраля: взяли ли ВС РФ под контроль город, сводка

Фото: МО РФ

ВС РФ продолжают развивать наступление в Авдеевке, передают российские военкоры. Что сейчас происходит в городе, какие последние новости сегодня с этого участка фронта СВО?

Ситуация в Авдеевке 16 февраля 2024 года

«Российские войска продолжают развивать прорыв на севере Авдеевки. Практически параллельно захвату позиций ВСУ „Зенит“ (бывшая база ПВО) на юге и продвижению в районе стелы с установкой флага была захвачена пожарная часть № 13. Этот объект, а также комплекс зданий вокруг — первые точки контроля ВС РФ на территории Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ). Дорога в Авдеевку усеяна трупами украинских военных. Передвигаться в лучшем случае можно было под прикрытием тумана. Группы, которые пробовали выходить напрямую в Авдеевку, погибли. Остальные начали выходить с „Зенита“ окольными путями. Командование обещало прислать „коробочку“ для эвакуации, но не прислало. Было приказано бросить всех раненых и сжечь позиции. Из-за отсутствия связи коммуникация строилась через мессенджер Signal. В соцсети Х подсчитали, что 15 февраля всего за два часа по отступающим из Авдеевки войскам ВСУ прилетело не менее 40 авиабомб ФАБ разного калибра. Вполне возможно, что если бы высокоточные средства поражения (ФАБ с УМПК) появились у ВКС в товарных количествах еще до начала СВО, то и такие операции, как окружение Мариуполя или битва за Артемовск, дались бы куда легче», — пишет «Военная хроника».

WarGonzo сообщает, что на Донецком фронте ВС РФ продолжили штурмовые действия на юго-восточных окраинах Новомихайловки, у Победы, в районе Георгиевки и Первомайского.

Фото: МО РФ

«ЛБС существенно не изменилась. На южных окраинах Авдеевки ВСУ оставили укрепрайоны, где ранее фактически попали в окружение. Теперь улицы Спортивная, Соборная и Чернышевского почти полностью под контролем российских войск. Но это окраина. Далее — уже собственно городская застройка. На северо-западе ВС РФ также прорвали украинскую линию обороны и приближаются к Ласточкино. От этого села их отделяет менее полутора километров. Также ВС РФ заняли новые позиции в лесополосе к северо-западу от Авдеевки. У Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) — встречные бои», — отметил источник.

«Два майора» подчеркнули, что на Авдеевском направлении ВС России прорвали оборону ВСУ в районе укрепрайона «Зенит» на южном участке фронта, продвинулись на два километра вглубь позиций украинцев.

«Враг бежал, оставив укрепления, возводимые с 2014 года. В самой Авдеевке армия России пересекла проспект Индустриальный и завершила вклинивание в оборону ВСУ в городе, разрезав его надвое. Наши бойцы вчера брали дом за домом, врагу не помогла переброска в Авдеевский мешок наиболее мотивированных и подготовленных подразделений из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, основу которой составляют отборные нацисты из террористического „Азова“ (террористическая организация, запрещена в РФ). Под контроль взята фильтровальная станция, наши войска ворвались на территорию коксохимического завода. У ВСУ сохраняется возможность движения по второстепенным дорогам, сообщают российские военкоры», — добавил источник.

Фото: МО Украины

Военный эксперт Борис Рожин рассказал, что ночью в Авдеевке продолжались уличные бои.

«Также бои идут к западу от города. ВКС РФ активно насыпают по скоплениям ВСУ и посадкам к западу от города и по Авдеевскому коксохиму. Отмечается некоторая хаотизация действий противника. Командующий ОСГ „Таврия“ Тарнавский заявил, что в Авдеевке для ВСУ „подготовлены новые позиции“ (на этот раз про выгодные ничего не говорил). Таким витиеватым образом фактически признается утрата части позиций в Авдеевке», — добавил он.

Военкор Евгений Поддубный отметил, что Александр Сырский только стал главкомом ВСУ и сразу создал «новый котел».

«Верен себе „военачальник“. Минувшей ночью наши войска в Авдеевке улучшили позиции, были взяты под контроль еще ряд опорных пунктов противника, удавка окружения затягивается. Противник пытается выйти из почти сформированного котла, несет значительные потери. Морально-психологическое состояние боевиков ВСУ крайне тяжелое. Неонацистское формирование „Азов“ размотано артиллерией, FPV и ФАБ. С задачей стабилизировать обстановку боевики, мягко говоря, не справились», — сообщил он.

Военкор Евгений Лисицын рассказал, что сейчас бои идут в непосредственной близости к 9-му кварталу в Авдеевке.

«Враг пытается прорваться через поля к Тоненькому, но дорога жизни уже пристреливается нашими бойцами. В Авдеевке же путь до Ласточкино для противника отрезан. Наши войска взяли под контроль здания и пожарную станцию, ключевые объекты территории коксохима. Контроль установлен над фильтровочной станцией и опорными пунктами вдоль дороги, что является ярким свидетельством полного прорыва линии обороны противника, установленной в 2014 году на этом направлении. Сегодня ночью враг малыми группами пытался покинуть город, ничего не вышло, раненых и 200-х не забирают. До закрытия Авдеевского котла осталось менее 1,8 км», — добавил он.

Минобороны РФ пока это никак не комментировало.

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