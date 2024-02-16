ВСУ покинули несколько укрепрайонов под Донецком Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ ушли со стратегически важных участков

Фото: Bulkin Sergey/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули сразу несколько укрепленных районов под Донецком, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский. По его словам, речь идет о стратегически важных участках в зоне боевого соприкосновения. Советник добавил, что попытки вывести личный состав сопровождаются большими потерями, а ВСУ пытаются выбраться из огневого мешка.

Вооруженные формирования Украины оставили сразу несколько укрепрайонов под Донецком. <...> Большая их часть — стратегически важные участки, — уточнил Кимаковский.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что ударные вертолеты, используя неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-8, уничтожили живую силу противника и опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Атаку сопровождали специалисты поисково-спасательной службы и группы огневой поддержки.

Накануне стало известно, что ВС России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Минобороны РФ сообщило об атаке на объекты по производству и ремонту авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и снарядов, а также на заводы — производители топлива. Все цели были успешно поражены.

По данным украинского военного ведомства, в район Авдеевки, где ведутся ожесточенные бои, было переброшено несколько подразделений штурмовой бригады ВСУ. Минобороны РФ эту информацию не подтвердило.