Российские ударные вертолеты разгромили опорный пункт ВСУ Вертолеты ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские ударные вертолеты уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что для нанесения удара использовались неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-8.

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России поразила живую силу и опорный пункт противника на Краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях, — говорится в заявлении.

По данным ведомства, в состав группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Их сопровождали специалисты поисково-спасательной службы и группы огневой поддержки.

Также на Краснолиманском направлении огневой взвод дальнобойных орудий 2С5 «Гиацинт-С» российской группировки войск «Центр» ликвидировал пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Как проинформировали в Минобороны РФ, в ходе свободной охоты расчет дрона «Орлан-10» обнаружил перемещение украинских военнослужащих между лесополосой и одиноко стоящим домом. Доразведовав местность, специалисты БПЛА передали координаты на пункт управления артиллерией. В результате цель была поражены с расстояния около 20 километров.

Ранее вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил взводный опорный пункт украинских войск на Купянском направлении. Минобороны уточнило, что после применения авиационных средств поражения с кабрирования летчики выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.