Российский «Аллигатор» разбомбил опорник ВСУ на Купянском направлении МО: вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил взводный опорный пункт украинских войск на Купянском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны. Там отметили, что после применения авиационных средств поражения с кабрирования летчики выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.

По докладу передового авиационного наводчика, цель была успешно поражена, — заключили в министерстве.

Ранее польский генерал Леон Коморницкий заявил, что Украина и Запад находятся в критическом положении из-за ситуации в зоне СВО. По его словам, у Киева нет ни малейших шансов вернуть Крым, поскольку в случае наступления ВСУ на полуостров «русские сравняют их с землей». Генерал отметил, что успехи России на фронте сильно сказываются на настроениях в украинской армии.

До этого Коморницкий заявлял, что российская армия перешла к тактике полного уничтожения противника. Киев, по его мнению, сильно просчитался, промедлив с планами по контрнаступлению, что дало российской армии достаточно времени подготовиться к обороне и истощить силы ВСУ. Аналитик констатировал, что сложившаяся ситуация приближает поражение Киева.

Перед этим военный обозреватель Алексей Суконкин усомнился, что Киев потерял возможность проводить крупные боевые операции. По его словам, многие украинские бригады действительно понесли большие потери и были выведены с передовой, но они не разгромлены — сейчас ВСУ набирают пополнение.