Минобороны РФ сообщило о нанесении группового удара по ВПК Украины

Фото: МО РФ

Российские силы утром в четверг, 15 февраля, нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в российском Минобороны. По данным ведомства, атаке подверглись объекты по производству и ремонту авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и снарядов. Также удар нанесен по заводам, производящим топливо для ВСУ. Уточняется, что все цели поражены.

ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о взрывах в украинской столице и срабатывании системы ПВО. Утром 15 февраля об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко. До этого областная военная администрация также сообщала об опасности в масштабе региона. В области работала система ПВО, жителей призвали соблюдать информационную тишину, не снимать и не публиковать в Сети фото и видео.

До этого представитель первой отдельной бригады спецназначения ВСУ майор Тарас Березовец (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что боевые действия на Украине не закончатся в ближайшие годы. По его словам, цели украинской армии остались неизменными - она все еще рассчитывает выйти на границы 1991 года.