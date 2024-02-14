Майор ВСУ дал прогноз по времени окончания боев на Украине Майор ВСУ Березовец: в ближайшие годы боевые действия на Украине не закончатся

Фото: МО Украины

Боевые действия на Украине не закончатся в ближайшие годы, заявил пресс-офицер 1-й отдельной бригады специального назначения Вооруженных сил Украины майор Тарас Березовец (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в эфире телеканала «Эспрессо». Свой прогноз он сделал, основываясь на потенциале ВС РФ.

По его словам, целью украинской армии все еще является выход на границы 1991 года, несмотря на то, сколько времени на это уйдет. При этом он подчеркнул, что быстрого результата ожидать не стоит.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты. При этом Песков отметил, что о конкретных сроках говорить нельзя, поскольку это «прерогатива наших военных».

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что для успешного завершения спецоперации России на Украине нужно увеличить Вооруженные силы России до 1,5 млн человек. По его мнению, при таком раскладе СВО может завершиться уже в следующем году. При этом он отметил, что успех ВС РФ зависит от слаженности работы всех российских федеральных органов управления.

Ранее депутат Соболев заявил, что цели специальной военной операции России не изменились. По его словам, нужно полностью освободить все регионы, вошедшие в состав Российской Федерации, что и является основной и ближайшей задачей СВО.