В Киеве прозвучали взрывы Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Фото: ГС ЧС Украины

В Киеве прозвучали взрывы, работает система противовоздушной обороны города, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Ранее власти Киевской области также сообщали о работе ПВО в регионе.

Взрывы в городе. Работает ПВО. Не покидайте укрытий! — написал Кличко.

Об опасности в Киевской области сообщала областная военная администрация, в регионе сработала система противовоздушной обороны. Жителей призвали соблюдать информационную тишину, не снимать и не публиковать в Сети фото и видео.

Кроме того, ряд украинских СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве, Львове, Днепропетровске и Запорожье, а также в Хмельницкой области Украины. По всей территории страны объявлена воздушная тревога. При этом о взрывах и работе ПВО оповещали главы Львовской и Запорожской областных военных администраций Максим Козицкий и Иван Федоров.

Ранее стало известно о взрывах в Одессе. По информации в местных пабликах, 13 февраля в регионе сработала система ПВО. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в области действовало предупреждение об угрозе с воздуха.

Также сообщалось об ударе неуправляемыми авиационными ракетами экипажем вертолета Ми-28 по пункту управления и бронетехнике ВСУ на Донецком направлении. При этом Минобороны России представило кадры нанесения удара.