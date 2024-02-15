Бои в Авдеевке достигли критической точки: новости СВО на вечер 15 февраля

Фото: РИА Новости

Командование 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ подтвердило информацию о переброске своих подразделений в Авдеевку, где в настоящий момент проходят ожесточенные бои. По словам представителей бригады, украинские войска оказались в «чрезвычайно критической» и нестабильной ситуации. Они подчеркивают, что российские войска активно проводят ротацию войск, перебрасывая к городу все новые средства ведения боя. В Минобороны РФ пока не комментировали эту информацию.

Главные новости о том, что произошло в зоне проведения СВО утром 15 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Украинская армия потеряла до 360 солдат под Донецком

Подразделения Южной группировки российских войск успешно заняли более выгодные позиции на Донецком направлении и отразили 10 атак противника, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за последние сутки противник потерял на этом направлении около 360 солдат, польскую артустановку Krab, БМП Bradley и танк.

Крупные потери среди солдат ВСУ зафиксированы на Краснолиманском направлении. По данным российского оборонного ведомства, за сутки армия РФ отразила две атаки, организованные силами 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 305 солдат убитыми и ранеными, БМП Bradley, 14 автомобилей, САУ Krab и гаубицу Д-30.

Российским войскам удалось сбить самолет воздушных сил Украины. В Минобороны РФ отмечают, что самолет МиГ-29 был сбит в районе Краматорска. Также были перехвачены восемь снарядов, выпущенных из американской РСЗО HIMARS.

Фото: МО Украины

Белгород попал под обстрел из чешских РСЗО

Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород, применив чешские реактивные системы залпового огня RM-70 «Вампир», сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дежурным средствам ПВО удалось сбить 14 ракет.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате обстрела Белгорода погибли пять человек, в том числе один ребенок. Также пострадали 18 человек. Они были доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается вся необходимая помощь. По данным правительства региона, в результате обстрела были повреждены семь частных домовладений, пять автомобилей, один магазин и строения на территории одного из промышленных предприятий Белгорода. Позднее в Минздраве России уточнили информацию. По данным ведомства, жертвами обстрела стали шесть человек, 17 человек пострадали.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва намерена обратиться в ООН и другие профильные организации из-за обстрела Белгорода. Она назвала произошедшее актом терроризма со стороны Украины.

Фото: t.me/vvgladkov Последствия обстрела в г. Белгороде

Армия РФ нанесла групповой удар по военным предприятиям Украины

Вооруженные силы России нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщает Министерство обороны РФ. По данным ведомства, для обстрела предприятий использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования. Все цели были успешно поражены.

Точное местонахождение и предназначение объектов, пораженных российской армией, остается неизвестным. Однако ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе сработали системы противовоздушной обороны. Он призвал горожан соблюдать информационную тишину и не фотографировать пораженные объекты.

Украинская армия впервые применила бомбы GLSDB

Армия Украины впервые применила американские гибридные авиационные бомбы GLSDB в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Ратник 2-го раZряда». По его данным, обломки боеприпаса были обнаружены в районе Кременной. Отмечается, что максимальная дальность применения данной бомбы составляет 150 километров. Она оснащена ракетным двигателем.

Как отмечает военный эксперт Василий Дандыкин, данные бомбы отличаются высокой точностью. По его словам, снаряд GLSDB способен планировать к конкретной цели, что делает его эффективным. Однако современные российские системы противовоздушной обороны способны засекать эти бомбы. Кроме того, у армии России имеются собственные аналоги GLSDB.

Фото: saab.com Запуск GLSDB

Армия России предъявила украинским солдатам в Авдеевке ультиматум

Подразделения Вооруженных сил России предъявили армии Украины ультиматум в Авдеевке, заявил военный корреспондент Евгений Лисицын. По его словам, российские войска потребовали немедленной капитуляции украинских сил, находящихся в городе. Предполагается, что решение о дальнейших действиях ВСУ будет принято лично президентом Украины Владимиром Зеленским. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Лисицын также утверждает, что командование российской армии готовит мощный танковый удар для прорыва украинской обороны в Авдеевке, что не является секретом для противника. Предполагается, что украинские войска могут в любой момент отступить из-за накалившейся обстановки.

Военный эксперт Роман Насонов считает, что в скором времени Авдеевка повторит судьбу Артемовска. Он подчеркнул, что российская армия может рассечь группировки ВСУ и полностью взять населенный пункт с последующим пленением украинских солдат и уничтожением вражеской бронетехники.

НАТО планирует создать центр подготовки солдат ВСУ

Руководство НАТО планирует создать современный учебный центр, предназначенный для подготовки украинских солдат. По данным испанского издания El País, обучение в нем будет проходить не только рядовой состав ВСУ, но и командование армии, а также административный персонал. Предполагается, что таким образом НАТО желает «подтянуть» украинскую армию, чтобы она соответствовала стандартам Альянса.

Фото: МО Украины

Источники издания утверждают, что в настоящее время специалисты Североатлантического альянса дорабатывают детали образовательной программы. При этом ее подробности не раскрываются, так как Россия может воспринять их как угрозу собственной безопасности. Финансирование проекта также обсуждается.

В Совфеде предостерегли от заморозки конфликта на Украине

Заморозка конфликта на Украине не будет выгодна России, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, приостановка боевых действий позволит Украине и странам Запада вновь накопить силы и пополнить арсеналы для нанесения ударов.

Джабаров подчеркивает, что России не следует идти на уступки и соглашаться с заморозкой конфликта. Он подчеркнул, что угрозы для государственной безопасности будут сохраняться до тех пор, пока не сломана «украинская военная машина».

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