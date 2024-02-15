НАТО хочет создать центр подготовки ВСУ El País: НАТО планирует создать центр подготовки ВСУ для расширения миссии ЕС

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Североатлантический альянс планирует создать современный учебный центр для подготовки украинских военных, пишет издание El País со ссылкой на источники. В статье отмечается, что проект НАТО рассчитан на расширение существующей миссии Евросоюза.

Обучение будет проходить не только рядовой состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и командование армии, включая административный персонал. Альянс рассчитывает дотянуть уровень подготовки украинских военных до стандартов НАТО, отмечает газета.

На данный момент НАТО дорабатывает детали программы, о которой не распространялись, так как Россия могла бы интерпретировать ее как угрозу. Члены Североатлантического альянса также обсуждают вопросы финансирования проекта и выбора инструкторов для обучения. Окончательно инициатива может быть одобрена на саммите организации в Вашингтоне в июле.

Ранее ВСУ столкнулись с нехваткой военнослужащих для обучения управлению немецкими танками Leopard 2. По словам журналиста Пауля Ронцхаймера, центры подготовки танкистов, расположенные в Германии, недосчитались и половины украинских солдат, которых планировалось отправить на обучение. Предполагается, что сложившаяся ситуация связана с проблемой мобилизации на Украине.