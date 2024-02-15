Горящая нефтебаза и налет на Белгород: как ВСУ атакуют РФ 15 февраля

Фото: t.me/mchs_46

Тушение пожара на нефтебазе в Курской области

Белгород подвергся ракетному обстрелу, в результате обломки сбитых снарядов упали на город, погибли несколько человек. Помимо этого, объектами украинских атак за минувшие сутки стали по меньшей мере две нефтебазы — в Белгородской и Курской областях. Последняя после попадания БПЛА загорелась. В Запорожской области повреждено здание администрации города Энергодара, в котором располагается Запорожская АЭС. Жители Крыма рассказывают о хлопках в районе, где, предположительно, был атакован корабль Черноморского флота. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) — в материале NEWS.ru.

В Белгороде несколько человек погибло после ракетной атаки

Днем 15 февраля Белгород подвергся обстрелу, перед которым звучали сирены, в городе объявили ракетную опасность. По данным «112», в результате пострадало не менее 19 человек, пять человек погибли, из них двое дети.

По данным Минобороны РФ, около 12:30 ВСУ атаковали Белгородскую область «с применением реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“». ПВО сбили 14 реактивных снарядов над территорией региона.

После полудня в небе над городом виднелся дым, а местные жители прятались на остановках. Региональный Telegram-канал «Блэтгород» сообщил, что следы «от падения чего-то» заметили на стадионе возле одной из местных школ. Повреждения получил один из белгородских ТЦ.

«Ракеты пришли в южную часть города, обломки попали в торговый центр и на улицы частного сектора, на одной из них погиб грудной ребенок», — пишет канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее в Белгородской области, как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в селе Журавлевка Белгородского района ВСУ атаковали с помощью четырех дронов-камикадзе. Один из них был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы в селе Щетиновка.

В Волоконовском районе по окраине села Тишанка выпущено три минометных снаряда. На кладбище в селе Тишанка после совершенного 13 февраля минометного обстрела выявлены повреждения 30 надгробных сооружений и забора.

В Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина села Дроновка, там зафиксировано три прилета. В селе Долгое Губкинского городского округа БПЛА атаковал «инфраструктурный объект», отметил Гладков. По его словам, саперы Минобороны РФ обнаружили там «невзрывоопасные фрагменты» дрона.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, беспилотник самолетного типа пытался атаковать Губкинскую нефтебазу, но, по предварительной информации, был сбит. В публикации утверждается, что БПЛА залетел на территорию РФ 14 февраля около 23:30. Его обломки рухнули на территорию нефтебазы ОАО «Белгороднефтепродукт» в селе Долгое. Разрушений и пострадавших нет, пишет канал.

По информации Вячеслава Гладкова, в селах Плотавец и Афанасово Корочанского района обнаружено по одному БПЛА самолетного типа. В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено три минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка — два.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Курской области БПЛА атаковали нефтебазы

В ночь на 15 февраля украинский дрон атаковал нефтебазу в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате прилета начался пожар, люди не пострадали. На месте происшествия по повышенному номеру работают пожарно-спасательные подразделения МЧС и аварийно-спасательной службы комитета региональной безопасности.

Старовойт также уточнил, что распространения огня «удалось не допустить»: «Для тушения привлекаются пожарные поезда. На месте работают 165 человек и 35 единиц техники».

Канал «ВЧК-ОГПУ» сообщает про взрыв и сильный пожар. По информации Telegram-канала Baza, загорелся резервуар объемом 100 тонн, пострадавших нет. Как пишет Telegram-канал «112», дронов было два, а после их удара загорелись три резервуара с бензином, один из которых частично обрушился.

Сутками ранее ВСУ попытались атаковать нефтехранилище «Придонское» в Воронежской области, пишет Telegram-канал Mash. Однако украинский дрон с 3,5 килограмма взрывчатки на борту был сбит средствами ПВО над городом Семилуками. Авторы публикации утверждают, что БПЛА могли запустить с севера Сумской области Украины.

В ДНР перехватили 11 беспилотников

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 12 атак ВСУ (днем ранее — 41). Всего по региону было выпущено 39 боеприпасов различной модификации. О жертвах и разрушениях инфраструктуры не сообщается.

Как уточнил глава Ясиноватского района Дмитрий Шевченко, в поселении Пантелеймоновка в результате атаки ВСУ повреждения получили школа, территориальный центр социального обслуживания и частный дом. В Горловке, как сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько, повреждения получило одно здание, всего в населенном пункте за сутки зафиксировали пять прилетов.

Как передает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на штаб обороны ДНР, за сутки российские средства ПВО перехватили над Донецком, Макеевкой и Горловкой 11 украинских БПЛА.

Фото: МО РФ

В Запорожской области БПЛА прилетели в Энергодар

Как утверждает руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, днем 14 февраля ВСУ атаковали тремя дронами-камикадзе по Энергодару, где находится Запорожская АЭС. Пострадало здание местной администрации, пострадавших нет.

Telegram-канал «Наш Энергодар» уточнил, что в результате атаки «повреждены фасады зданий, окна, тротуарное покрытие».

Что известно про инцидент с БДК «Цезарь Куников»

Накануне украинские СМИ заявили, что морские дроны подбили большой десантный корабль «Цезарь Куников» ВМФ РФ в Черном море. Атака, как следует из публикаций, произошла у побережья Крыма в районе Алупки.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков переадресовал любые вопросы о судьбе корабля Минобороны РФ. В военном ведомстве эту информацию не комментировали.

Как сообщает Telegram-канал «ВЧК ОГПУ» со ссылкой на очевидцев, в ночь на 14 февраля они слышали «два громких хлопка» и «три под утро со стороны Черного моря». После этого в сторону предполагаемого инцидента направились катера и вертолеты, говорится в публикации.

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