Каховка частично обесточена из-за обстрела: как ВСУ атакуют РФ 11 февраля

Фото: МО Украины

Украинские войска продолжают наносить массированные удары по Белгородской области. За прошедшие сутки четыре приграничных района региона подверглись обстрелам не менее 20 раз. Глава области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки пострадали трое мирных жителей. Артиллерийские удары были также нанесены по Херсонской области. Около восьми тысяч абонентов остались без света в результате обстрела ВСУ города Каховка. Подробности атак ВСУ по территории России — в материале NEWS.ru.

ВСУ за сутки нанесли около 30 ударов по Херсонской области

Украинские войска за сутки нанесли 29 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник.

«Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам области 16 артиллерийских ударов. Ночью боевики ВСУ провели еще 13 обстрелов области с применением ствольной артиллерии», — сообщил источник.

Под огнем оказались семь населенных пунктов: Великая Лепетиха, Алешки, Новые Лагери, Днепряны, Новая Збурьевка, Корсунка, а также Голая Пристань.

В Минобороны не комментировали данную информацию. Сведения о пострадавших и разрушениях инфраструктуры уточняются.

Украинские войска нанесли удар по подстанции в Каховке

Украинские военные нанесли удар по подстанции в Каховке, в результате чего без света остались около восьми тысяч абонентов, сообщил в Telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Вчера поздно вечером вооруженные формирования киевского режима обстреляли трансформаторную подстанцию в городе Каховке. Из-за повреждения подстанции отключено электроснабжение потребителей в Каховском муниципальном и Новокаховском городском округах. Без света остались 7,9 тысячи абонентов», — сообщил Сальдо.

По словам губернатора, из-за продолжавшегося обстрела аварийно-восстановительные работы начались утром 11 февраля.

«Повреждения значительные. О времени окончания ремонта будет сообщено дополнительно», — добавил глава региона.

Фото: МО Украины

Солдаты ВСУ пять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 13 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Пять фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Три обстрела — на Донецком направлении. Один обстрел — на Горловском направлении. Один обстрел — на Ясиноватском направлении», — говорится в сообщении.

При атаке солдаты ВСУ применили 13 различных боеприпасов. В представительстве также отметили, что сведений о жертвах среди гражданских лиц не поступало.

Военные ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области

ВСУ за прошедшие сутки обстреляли четыре приграничных района Белгородской области не менее 20 раз, сообщил Гладков в Telegram-канале. Глава региона добавил, что в результате атаки пострадали трое мирных жителей.

В Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина хутора Понуры — установлен прилет одного 120-мм снаряда. Есть трое пострадавших рабочих — у мужчин осколочные ранения различных частей тела, — написал Гладков.

Губернатор сообщил, что сейчас все пострадавшие находятся под контролем врачей в городской больнице № 2 Белгорода. Глава региона добавил, что солдаты ВСУ атаковали двумя дронами-камикадзе село Тишанка в Волоконовском районе, а также окраину хутора Старый. Повреждений инфраструктуры и пострадавших в результате ударов нет.

Украинские военные выпустили 11 артиллерийских снарядов по селу Журавлевка в Белгородском районе. Кроме того, противник совершил атаку с помощью трех дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений в результате нападения нет.

По словам губернатора, по окраине хутора Архипов в Краснояружском районе было выпущено три артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений среди мирного населения нет.

Российские бойцы захватили дрон-камикадзе ВСУ

Украинский дрон-камикадзе типа FPV при атаке на российских военных потерял управление, упал и не сдетонировал. В результате он был целиком захвачен солдатами ВС РФ, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным «Якорь».

«У нас были интересные случаи только во время нашей работы... Работали по нам. Было такое, что FPV-дрон-камикадзе прилетел в кабину и, не взорвавшись, на две части просто разбился. Мы забрали FPV-дрон-камикадзе, а боеприпас оставили там», — сказал он.

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