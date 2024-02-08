Военэксперт объяснил, какая техника поможет России прорвать оборону ВСУ Дандыкин допустил использование системы «Змей Горыныч» для прорыва обороны ВСУ

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Машина разминирования УР-77 Змей Горыныч

Вооруженные силы России могут использовать систему разминирования «Змей Горыныч» для прорыва линии обороны ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, российской армии также необходимо помешать украинским войскам возвести более серьезные укрепления и найти бреши в уже возведенных оборонительных линиях.

Предположу, что ВСУ также используют «зубы дракона» (пирамидальные оборонительные заграждения из бетона. — NEWS.ru), минные поля и все остальное. Все это преодолевается при наличии подготовленных инженерных войск, тем более Киев выстраивает оборону не так давно. Не исключу, что ВС РФ применят системы разминирования «Земледелие», «Змей Горыныч», — заявил Дандыкин.

Военный эксперт считает, что масштабный прорыв линий обороны украинской армии начнется с мощных артиллерийских, авиационных и ракетных обстрелов позиций противника. Это обусловлено тем, что прорыв эшелонированной линии обороны с применением лишь сухопутных войск невозможен. Дандыкин подчеркнул, что у российской армии достаточно боеприпасов и вооружений для взлома обороны.

Источники американского издания Washington Post ранее заявили, что в рядах Вооруженных сил Украины наблюдаются проблемы с пехотинцами. По словам украинских командиров, им не хватает обычных солдат. Уже задействованные в боях пехотные подразделения истощены и страдают от упадка морального духа.