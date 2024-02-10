Генерал ответил на страшилку Столтенберга про угрозу из России Герой России Липовой: Столтенберг пугает Европу и выбивает деньги для НАТО

Фото: Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг страшилками о российской угрозе пугает Европу, чтобы выбить дополнительное финансирование для Альянса, объяснил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. При этом, по его словам, для РФ территория Европы ничем не примечательна и президент страны Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ясно дал понять, что Москва не собирается ни на кого нападать.

Столтенберг завел старую страшилку и пугает Европу только для выбивания дополнительных средств на расширения НАТО, создания дополнительных контингентов. <...> Они так делают всегда, когда встает вопрос выделения денег. <...> В очередной раз всех рассмешил, — сказал Липовой.

Он считает, что НАТО стало «органом управления Европой в руках США» и Вашингтон периодически запугивает ЕС мифическим «неизбежным нападением Россией». Столтенберг при этом «очередная говорящая голова», запугивающая людей «злой Россией», отмечает Липовой.

Ранее Столтенберг заявил, что Альянс должен подготовиться к возможности длительной конфронтации с Россией. По его словам, она может продлиться десятилетия. В связи с этим он призвал увеличить и ускорить изготовление заказов для европейских оборонных компаний.