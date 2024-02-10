Столтенберг спрогнозировал сроки противостояния НАТО и России Столтенберг призвал НАТО подготовиться к конфронтации с РФ на десятилетия

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Североатлантический альянс должен подготовиться к возможности длительной конфронтации с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг газете Welt am Sonntag. По его словам, она может продлиться десятилетия, в связи с чем необходимо увеличить и ускорить изготовление заказов для европейских оборонных компаний.

НАТО не стремится к войне с Россией. Однако мы должны вооружаться для возможного противостояния, которое может продлиться десятилетия, — заявил он.

Он призвал перейти от медленного производства в мирное время к быстрому производству, которое необходимо в условиях конфликта. В условиях рыночной экономики, по его мнению, производителям вооружений нужны подписанные контракты, чтобы они могли наращивать производство.

Ранее Столтенберг призвал Украину и НАТО готовиться к трудным и длительным боевым действиям. Только так, по мнению генсека, можно дать отпор Вооруженным силам России, однако недооценивать Москву при этом очень опасно. Самолеты F-16 усилят ПВО Украины, но не смогут «сами по себе изменить ситуацию на поле боя», резюмировал он.

Также Столтенберг признал, что положение Украины может значительно ухудшиться в случае недостаточной помощи со стороны западных держав. В настоящее время, подчеркнул он, члены Североатлантического альянса не могут удовлетворить возросший спрос на боеприпасы со стороны Киева.

Генсек НАТО до этого также охарактеризовал ситуацию в зоне конфликта на Украине как сложную. По его словам, в настоящее время там продолжаются интенсивные бои, что создает необходимость в продолжении поддержки Киева.