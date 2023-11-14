В НАТО оценили положение дел в зоне украинского конфликта Столтенберг: ситуация в зоне конфликта на Украине сложная

Фото: МО Украины

Ситуация в зоне конфликта на Украине сложная, продолжаются интенсивные бои, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны Альянса. Он отметил, что необходимо и дальше поддерживать Киев, а также выразил желание обсудить положение дел с главами Минобороны стран ЕС. Трансляция его выступления перед журналистами опубликована на YouTube-канале NATO News.

Я намерен также поднять тему Украины. Интенсивные бои продолжаются, ситуация на поле боя остается сложной, и потому мы должны продолжать нашу интенсивную поддержку Украины, — сказал Столтенберг.

Ранее он сообщил, что члены НАТО продолжат помогать Украине, несмотря на отказ Словакии от передачи очередного военного пакета. В ходе своего выступления на пресс-конференции с президентом Венгрии Каталин Новак он заявил, что такая стратегия отвечает интересам безопасности всех членов организации.

До этого сообщалось, что члены обновленного кабинета министров Словакии заблокировали инициативу своих предшественников о передаче боеприпасов Вооруженным силам Украины. Предполагалось, что Словакия потратит около €40,3 млн на закупку 140 ракет для систем противовоздушной обороны, а также пять тысяч боеприпасов к орудиям калибра 125 мм.