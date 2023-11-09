В НАТО рассказали, как отказ Словакии повлияет на поставки оружия Украине Столтенберг заявил о готовности членов НАТО продолжать поддержку Украины

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Йенс Столтенберг

Члены НАТО продолжат помогать Украине, несмотря на отказ Словакии от передачи очередного военного пакета, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. В ходе своего выступления на пресс-конференции с президентом Венгрии Каталин Новак он заявил, что такая стратегия отвечает интересам безопасности всех членов организации.

Я не буду говорить об отдельных союзниках, но в целом мы проделываем огромную работу для оказания помощи Украине. Я уверен, что такая помощь продолжится, — заявил он.

Как сообщалось ранее, члены обновленного кабинета министров Словакии заблокировали инициативу своих предшественников о передаче боеприпасов Вооруженным силам Украины. Предполагалось, что Словакия потратит около €40,3 млн на закупку 140 ракет для систем противовоздушной обороны, а также 5000 боеприпасов к орудиям калибра 125 мм. Куда будут направлены сэкономленные средства, неизвестно.

Помимо Словакии, против выделения финансовой помощи Украине также выступает и Венгрия. По словам министра иностранных дел страны Петера Сийярто, в Будапеште верят в возможность дипломатического урегулирования конфликта между Киевом и Москвой. Поставки вооружений одной из сторон в Венгрии считают неприемлемым, отметил он.