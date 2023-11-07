Две европейские страны выступили против помощи Украине Сийярто: Венгрия и Словакия не поддерживают военную помощь Украине

Фото: Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петер Сийярто

Венгрия и Словакия считают, что украинский конфликт необходимо разрешить мирным путем, поэтому поставки вооружений ВСУ неприемлемы, сказал на пресс-конференции министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, военным путем конфликт не решится. Трансляция выступления политика велась на его странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Мы желаем мира [на Украине], не видим решения [украинского конфликта] в поставках вооружений и хотим остановить волны нелегальной миграции, — подчеркнул Сийярто.

Глава венгерского МИД добавил, что сейчас власти обеих стран пришли к общему мнению по наиболее важным вопросам, касающимся Евросоюза. В частности, продолжил Сийярто, Будапешт и Братислава выступают против новой миграционной стратегии Брюсселя.

Ранее премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель выразил мнение, что премьер Венгрии Виктор Орбан показал Вооруженным силам Украины «средний палец», отказавшись выделять им деньги из государственного бюджета. Политик выразил мнение, что даже при категоричной позиции Будапешта Европейский союз сможет найти «положительное решение» и продолжит поддерживать Киев.