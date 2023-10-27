Венгрия одним решением показала ВСУ «средний палец» Премьер Люксембурга: Орбан показал ВСУ «средний палец» отказом выделять деньги

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Премьер Венгрии Виктор Орбан показал Вооруженным силам Украины «средний палец», отказавшись выделять им деньги, заявил журналистам в преддверии второго дня саммита ЕС премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. По его словам, которые приводит Reuters, Евросоюз не должен становиться «заложником» Будапешта.

Нельзя брать заложников по типу «мы хотим получить деньги для собственной пользы, но если вы нуждаетесь в деньгах для Украины, то и нам они нужны». Мы не должны становиться заложниками Орбана, — считает Беттель.

Вместе с тем политик выразил мнение, что даже при категоричной позиции Венгрии Евросоюз сможет найти «положительное решение». Беттель не стал уточнять, что именно он имеет в виду.

Ранее Орбан указал, что стратегия Евросоюза по Украине провалилась и Европа нуждается в «плане Б» для достижения поставленных задач в вопросе поддержки Киева, уточнил премьер-министр Венгрии. Он пояснил, что, согласно плану, Украина должна была вести «оборонительную войну», а ЕС — помогать Киеву оружием и деньгами, однако ВСУ решили пойти в контрнаступление, и их стратегия провалилась. Политик подчеркнул, что Венгрия, вопреки требованиям руководства Евросоюза, не может и не хочет направлять средства своих налогоплательщиков на оказание военной помощи Украине.