Орбан заявил о провале стратегии Евросоюза по Украине

Фото: Omar Havana/AP/TASS

Виктор Орбан

Стратегия Евросоюза по Украине провалилась, Европа нуждается в «плане Б» для достижения поставленных задач в вопросе поддержки Киева, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в программе радиостанции Kossuth. Он пояснил, что, согласно плану, Украина должна была вести «оборонительную войну», а ЕС — помогать Киеву оружием и деньгами, однако ВСУ решили пойти в контрнаступление, и их стратегия провалилась. Политик подчеркнул, что Венгрия, вопреки требованиям руководства Евросоюза, не может и не хочет направлять средства своих налогоплательщиков на оказание военной помощи Украине.

Несколько месяцев назад было объявлено о начале украинского контрнаступления, и если бы эта цель была реалистичной, если бы они победили на линии фронта, то тогда можно было бы просить деньги, но эта стратегия провалилась, — сказал глава венгерского правительства.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на заявления высокопоставленных европейских дипломатов сообщило, что Венгрия становится все более изолированной от остальных стран Евросоюза из-за «театрального» поведения Орбана. Особый дискомфорт у европейских политиков вызвала встреча главы венгерского кабмина с президентом России Владимиром Путиным. По мнению дипломатов, поддержка Будапештом хороших отношений с Россией и Китаем не соответствует общей позиции западного альянса.