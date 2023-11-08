Правительство Словакии заблокировало отправку Украине боеприпасов Новое правительство Словакии заблокировало €40,3 млн военной помощи Украине

Члены нового кабинета министров Словакии в среду, 8 ноября, отклонили инициативу предшественников выделить очередной пакет военной помощи Украине на €40,3 млн, пишет Reuters. Эту сумму предполагалось потратить, в том числе на 140 ракет для систем противовоздушной обороны, более 5000 боеприпасов к 125-миллиметровым пушкам, а также четыре миллиона патронов.

Правительство не одобряет предложение о передаче военного материала Украине, — передает агентство.

По данным Reuters, с момента начала Россией специальной военной операции на Украине и до прихода к власти нового кабмина Братислава отправила Киеву 13 пакетов военной помощи. Ее объем оценивается в €671 млн.

По итогам выборов в Словакии правящую коалицию сформировали победившая на парламентских выборах в сентябре партия SMER, «Голос» (HLAS-SD) и «Словацкая национальная партия» (SNS), Кабмин 30 сентября возглавил премьер-министр Роберт Фицо, который заявлял, что Братислава не будет оказывать военную помощь Киеву.

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей соседней со Словакией Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что и Будапешт, и Братислава считают, что украинский конфликт необходимо разрешить мирным путем. Поэтому политики убеждены, что поставки вооружений ВСУ неприемлемы.