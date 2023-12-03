В НАТО заявили о «критической ситуации» для Украины Столтенберг: ситуация на Украине может стать еще хуже

Фото: МО Украины

Положение Украины может стать еще хуже из-за недостаточной помощи со стороны западных стран, заявил генсек НАТО Йенс Стотенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste. Он признал, что членам Североатлантического альянса не удалось удовлетворить возросший спрос на боеприпасы. По его словам, Украина сейчас находится в «критической ситуации», а вопрос интервьюера, как ВСУ нужно действовать в сложившихся условиях, он переадресовал военному руководству этой страны.

Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена, — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что противостояние между Россией и Украиной входит в новую стадию. По его словам, летнее контрнаступление ВСУ так и не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружений и личного состава. Грядущая зима же осложнит боевые действия на фронте, считает глава Украины.

Военкор Александр Сладков до этого спрогнозировал ряд проблем для ВСУ, связанных с приходом зимы. Он считает, что ВСУ придется перекрашивать технику в белый цвет, менять маскировочные сети, также увеличится расход топлива и многое другое. Однако ключевой трудностью окажется то, что на все эти действия понадобятся деньги, которых у вооруженных сил нет, уточнил военкор.