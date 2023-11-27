Военкор подробно описал злокозненность зимы для ВСУ Военкор Сладков: зимой ВСУ столкнутся с целым рядом проблем

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины ждет целый ряд проблем, связанных с приходом зимы, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, ВСУ потребуется перекрашивать технику в белый цвет, менять маскировочные сети, увеличится расход топлива и многое другое. Однако ключевой трудностью окажется то, что на все эти действия понадобятся деньги, которых у ВСУ нет, уточнил военкор.

Температурный контраст, как я понимаю, помогает в работе тепловизоров. Проще обнаружить живой и жилой объект. Снежная поверхность быстро выдает авто- и бронеколею и тропы пехоты. Другие маскировочные сети нужны, технику надо красить в белый цвет, маскхалаты личному составу выдавать, больше горючего требуется, людей на передовой и в ПВД надо греть и т. д. и т. п. А все это влетает в денежку! А есть денежка у врага? А у врага мало денежки. Поэтому зима — это неплохо. Для нас, — написал Сладков.

Ранее эксперт Economist Intelligence Group Марио Бикарски выразил мнение, что наступление зимы и холодов делает ситуацию для Вооруженных сил Украины крайне сложной. Аналитик привел в пример прошлый год, когда замерзла земля и российская армия вела наступательную операцию.

Вместе с тем капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что зима одинакова для всех сторон конфликта, однако у российской армии может быть преимущество перед ВСУ в технике и обеспечении. Он выразил уверенность, что ВС РФ готовы к холодам, тогда как украинцам придется повозиться с западной техникой, которая рассчитана на немного другие погодные условия.