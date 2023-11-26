В Британии назвали неочевидного врага ВСУ Эксперт Бикарски: наступление зимы усложнит ситуацию для ВСУ

Фото: МО Украины

Наступление зимы и холодов делает ситуацию для Вооруженных сил Украины крайне сложной, пишет британское издание Daily Express со ссылкой на эксперта Economist Intelligence Group Марио Бикарски. Аналитик привел в пример прошлый год, когда замерзла земля и российская армия вела наступательную операцию.

С наступлением зимы погодные условия могут еще больше усложнить ситуацию, — отметил он.

Ранее научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг предположил, что Украину ожидает тяжелая зима. Он отметил, что российские удары по украинской критической инфраструктуре представляют большую угрозу.

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что зима одинакова для всех воюющих сторон, однако у российской армии может быть преимущество перед ВСУ в технике и обеспечении. Он выразил уверенность, что ВС РФ готовы к холодам, тогда как украинцам придется повозиться с западной техникой, которая рассчитана на немного другие погодные условия. Военный эксперт подчеркнул, что зимой все солдаты мерзнут одинаково и украинские военные по физическому состоянию мало чем отличаются от российских. Однако у украинской стороны все будет зависеть от того, как их обеспечит НАТО.