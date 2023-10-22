В Британии рассказали, что Россия готовит для Украины RUSI: Украине грозят мощные удары по критической инфраструктуре

Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

Киев, Украина

Российские удары по критической инфраструктуре представляют большую угрозу для Украины, заявил научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг. Он считает, что Украину ожидает тяжелая зима.

Украине следует готовиться к тяжелой зиме. <...>. Грядущие российские удары по критической национальной инфраструктуре Украины остаются угрозой стратегического масштаба, — подчеркнул эксперт.

По мнению Уотлинга, военная промышленность поставляет армии России все больше ударных вооружений. Эксперт указал на более чем двухкратный рост производства ракет дальнего радиуса действия только за последний год. Такое материальное превосходство России грозит новыми проблемами ВСУ. При этом малые складские запасы и низкие темпы производства снарядов в странах НАТО не позволят Украине поддержать даже текущий расход боеприпасов, считает аналитик.

Ранее сообщалось, что заявление саммита США и Евросоюза предупредило о рисках коллапса украинской экономики и не содержит упоминаний о наступлении Киева или решимости добиться победы над РФ «на поле боя». Украине посвящен большой раздел восьмистраничного документа, который был обнародован после встречи на высшем уровне.