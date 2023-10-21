Запад предупредил о наступающем коллапсе украинской экономики Заявление саммита США - ЕС предупредило об угрозе коллапса украинской экономики

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Заявление саммита США и Евросоюза предупреждает о рисках коллапса украинской экономики и не содержит упоминаний о наступлении Киева или решимости добиться победы над РФ «на поле боя», передает ТАСС. Отмечается, что Украине посвящен большой раздел восьмистраничного документа, который был обнародован после встречи на высшем уровне.

Мы признаем срочную необходимость принять меры, чтобы гарантировать, что Россия не сможет устроить коллапс украинской экономики. <...> [России следует] немедленно вывести все свои войска и военную технику с международно признанной территории Украины и компенсировать Киеву ущерб, — говорится в документе.

В ином случае Запад пообещал Москве ужесточение санкций и продолжение поиска формально легальных путей передачи Украине доходов от замороженных суверенных активов РФ.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что помощь Украине и Израилю является «разумной инвестицией», которая будет приносить прибыль будущим поколениям американцев. По его словам, выделяемые на помощь этим странам деньги позволяют не подвергать опасности американские войска и дают возможность построить «безопасный и процветающий мир» для детей и внуков.