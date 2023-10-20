Байден рассказал, как США получат выгоду из ситуации на Украине и в Израиле Байден: помощь Украине является разумной инвестицией, которая принесет дивиденды

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Помощь Украине и Израилю является «разумной инвестицией», которая будет приносить прибыль будущим поколениям американцев, заявил президент США Джо Байден в ходе обращения к нации. По его словам, выделяемые на помощь этим странам деньги позволяют не подвергать опасности американские войска и дают возможность построить «безопасный и процветающий мир» для детей и внуков.

Завтра я отправляю в конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование нужд американской национальной безопасности. Поддержка наших критических партнеров, включая Израиль и Украину, — это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды, — сказал Байден, но не назвав при этом конкретных цифр.

Reuters ранее сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что Байден намерен запросить у конгресса $60 млрд и $14 млрд на военную помощь Украине и Израилю соответственно. По данным агентства, эти деньги являются частью большого комбинированного пакета на сумму в $100 млрд, включающего также средства на военную поддержку Тайваня и укрепление границ с Мексикой. Если палата представителей, а затем и сенат одобрят запрос хозяина Белого дома, то Киев, Тель-Авив и Тайбэй получат финансирование на весь финансовый 2025 год. С февраля 2022 года Вашингтон выделил Украине военную помощь на $43 млрд.