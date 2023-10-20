Стало известно, какие средства запросит Байден для Украины и Израиля Reuters: запрос Байдена включит $60 млрд для Украины и $14 млрд для Израиля

Фото: Saquan Stimpson/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден намерен запросить у конгресса $60 млрд и $14 млрд на военную помощь Украине и Израилю соответственно, сообщает Reuters со ссылкой на источник. По его данным, эти деньги являются частью большого комбинированного пакета на сумму в $100 млрд, включающего также средства на военную поддержку Тайваня и укрепление границ с Мексикой.

Агентство отмечает, что Байден озвучит запрос к Конгрессу США в ходе обращения к гражданам США 19 октября (в 03:00 по мск 20 октября). Если палата представителей, а затем и сенат одобрят запрос хозяина Белого дома, то Киев, Тель-Авив и Тайбэй получат финансирование на весь финансовый 2025 год. С февраля 2022 года Вашингтон выделил Украине военную помощь на $43 млрд.

Однако в этот раз из $60 млрд, которые Байден запросит для Украины, половина суммы пойдет на пополнение собственных американских запасов, уточнило агентство.

Половина из расходов в $60 млрд долларов на Украину из запроса Байдена направлена на модернизацию и пополнение военных складов США, — говорится в публикации.

Reuters добавило, что еще $10 млрд будет запрошено на различную гуманитарную помощь, $14 млрд — на защиту границы и $7 млрд — на Индо-Тихоокеанский регион.

Ранее сообщалось, что Джо Байден в рамках запланированного обращения к американскому народу по Украине и Израилю постарается убедить соотечественников в том, что прекращение поддержки этих двух стран выйдет более затратным для Вашингтона, чем ее продолжение. В качестве аргумента хозяин Белого дома напомнит о национальной безопасности США.