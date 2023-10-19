Байден постарается убедить американцев в выгоде помощи Украине и Израилю CNN: Байден попробует убедить американцев в выгоде помогать Украине и Израилю

Фото: Ting Shen/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в рамках запланированного обращения к американскому народу по Украине и Израилю постарается убедить соотечественников в том, что прекращение поддержки этих двух стран выйдет более затратным для Вашингтона, чем ее продолжение, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. По их данным, в качестве аргумента хозяин Белого дома напомнит о национальной безопасности США.

Он намерен обосновать, что затраты на бездействие и на уход прочь являются значительно выше, — сказал собеседник телеканала.

Байден в своем обращении намерен рассказать американцам, что «мир находится в переломном моменте» и в такой ситуации для национальной безопасности страны необходимо и дальше финансировать Украину и Израиль. Выступление американского президента из овального кабинета Белого дома запланировано на 20:00 по местному времени (03:00 мск 20 октября)

Ранее Джо Байден опроверг информацию о готовности Вашингтона участвовать в боях против «Хезболлы», если она начнет масштабные боевые действия в отношении еврейского государства. По словам президента США, ничего подобного в американской администрации не заявляли.