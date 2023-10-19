Байден ответил на вопрос о готовности США воевать за Израиль Байден: США не заявляли о готовности воевать за Израиль при атаке «Хезболлы»

Фото: Avi Ohayon/Israel Gpo/Global Look Press

Президент США Джо Байден опроверг информацию о готовности Вашингтона участвовать в боях против «Хезболлы», если она начнет масштабные боевые действия в отношении еврейского государства. По словам Байдена, которые приводит пресс-служба Белого дома, ничего подобного в американской администрации не заявляли.

Во время возвращения из Израиля журналисты на борту президентского самолета попросили Байдена прокомментировать публикацию в газете Times of Israel. В материале сообщалось, что должностные лица администрации президента США в последнее время дали израильской стороне понять: Штаты готовы присоединиться к ЦАХАЛ, «если „Хезболла“ начнет войну».

Неправда. Такого никогда не говорили, — отметил Байден.

Ранее глава комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил в интервью CNN, что США могут задействовать свои войска на Ближнем Востоке, если палестинскому движению ХАМАС начнут помогать в войне с Израилем «Хезболла» или армия Ирана. Он пояснил, что в этом случае будет издан специальный закон.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, Вашингтон пока не видит реальных признаков того, что группировка «Хезболла» приняла решение открыть второй фронт против Армии обороны Израиля. Он отметил, что это была одна из причин отправки американских военных в регион.