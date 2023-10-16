В Белом доме оценили возможные действия «Хезболлы» Белый дом не видит признаков, что «Хезболла» намерена открыть фронт против ЦАХАЛ

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Вашингтон пока не видит реальных признаков того, что движение «Хезболла» приняло решение открыть второй фронт против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, которые приводит ТАСС, это была одна из причин отправки американских военных в регион.

Мы не видели твердых указаний того, что [движение] «Хезболла» <...> действительно решило открыть второй фронт против ЦАХАЛ. Мы пристально следим за этим. Это и было одной из причин отправки наших военных ресурсов в регион — дать понять любому, кто захочет вмешаться в конфликт, что делать этого не следует, — сказал Кирби.

Ранее представители «Хезболлы» в частном порядке предупредили Израиль, что готовы открыть второй фронт. Они пригрозили сделать это в случае начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Кроме того, Корпус стражей Исламской революции заявил о готовности к войне с Израилем. Источники в КСИР утверждают, что корпус может направить своих бойцов для участия в совместных операциях с «Хезболлой».

Военный эксперт Алексей Суконкин предполагал, что Иран и «Хезболла» вмешаются в конфликт в секторе Газа, если ХАМАС начнет проигрывать. Он отметил, что Тегерану невыгодно, чтобы Израиль окончательно ликвидировал ХАМАС.