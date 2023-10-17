В Вашингтоне назвали условие использования армии США на Ближнем Востоке США введут войска на Ближний Восток в случае включения Ирана в конфликт

Фото: US Navy/Global Look Press

США могут задействовать свои войска на Ближнем Востоке, если палестинской группировке ХАМАС начнут помогать в войне с Израилем «Хезболла» или армия Ирана, заявил телеканалу CNN глава комитета палаты представителей по иностранным делам Конгресса США Майкл Маккол. Он пояснил, что в этом случае будет издан специальный закон.

Я надеюсь, что мне никогда не придется подписывать этот законопроект. Но у нас на Ближнем Востоке есть ситуация, которая день ото дня обостряется, — сказал Маккол.

Конгрессмен уточнил, что в случае включения в конфликт «Хезболллы» Иран в законопроекте упоминаться не будет. Однако если Тегеран задействует свою армию, то законодателям придется добавить в проект и целое государство.

Маккол уклонился от ответа на вопрос, не является ли инициатором проекта Белый дом. Он пояснил, что проект готовится на случай необходимости.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон пока не видит реальных признаков того, что движение «Хезболла» приняло решение открыть второй фронт против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По его словам, это была одна из причин отправки американских военных в регион.

До этого представители «Хезболлы» в частном порядке предупредили Израиль о готовности открыть второй фронт. Они пригрозили сделать это в случае начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Кроме того, Корпус стражей Исламской революции заявил о готовности к войне с Израилем. КСИР может направить своих бойцов для участия в совместных операциях с «Хезболлой».