Названы весомые преимущества российской армии перед ВСУ зимой Военэксперт Дандыкин заявил о преимуществе ВС РФ перед ВСУ в обеспечении зимой

Фото: МО РФ

Зима одинакова для всех воюющих сторон, однако у российской армии может быть преимущество перед Вооруженными силами Украины в технике и обеспечении, рассказал NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он выразил уверенность, что ВС РФ готовы к холодам, тогда как украинцам придется повозиться с западной техникой, которая рассчитана на немного другие погодные условия.

Касательно наших ребят, я думаю, им все равно, что осень, весна, зима. Я уверен, наши к ним готовы. Должно быть нужное обеспечение, хотя это юг, но снег обязательно выпадет. Я думаю, действия российских военнослужащих будут успешными с точки зрения обеспечения техники. А вот ВСУ придется повозиться с западной техникой. У них расчет сделан на другое, у нас другие параметры, характеристики, — сказал Дандыкин.

Военный эксперт подчеркнул, что зимой все солдаты мерзнут одинаково и украинские военные по физическому состоянию мало чем отличаются от российских. Однако с украинской стороны все будет зависеть, как их обеспечит НАТО.

Украинские боевики мало чем отличаются от наших по физическому состоянию, вопрос, как их обеспечат, сколько будет выделено. Я считаю, что в этом плане мы, несомненно, выигрываем, — добавил Дандыкин.

Ранее The Wall Street Journal сообщило, что новый этап конфликта на Украине выглядит все более опасным для Киева. Издание отмечает, что Киев из-за затянувшихся споров о поставке вооружений потерял драгоценное время и оказался в невыгодном положении, а Москва наращивает производство оружия и готова к затяжным боям.