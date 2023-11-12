В США оценили перспективы нового этапа конфликта на Украине WSJ: новый этап конфликта на Украине несет опасность для Киева

Фото: МО Украины

Новый этап конфликта на Украине выглядит все более опасным для Киева, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Издание отмечает, что Киев из-за затянувшихся споров о поставке вооружений потерял драгоценное время и оказался в невыгодном положении, а Москва наращивает производство оружия и готова к затяжным боям.

Следующая фаза военных действий выглядит все более опасной для Украины. <...> Украинские официальные лица признают, что длительная война, скорее всего, будет успешной для России, которая перевела свою экономику на военные рельсы, — говорится в публикации.

Высокопоставленные украинские чиновники, опрошенные WSJ, назвали маловероятными крупные перемены этой зимой из-за измотанности обеих сторон и прочности российской обороны. Один из собеседников издания назвал сложившуюся ситуацию «окопным тупиком», при котором общее наступление невозможно ни для одной из сторон.

По данным WSJ, обе армии испытывают трудности на фронте. Так, пишет издание, российские войска теряют бронетехнику и личный состав в Авдеевке, а украинские испытывают острую нехватку боеприпасов и живой силы. Именно по этой причине ВСУ направляют на передовые позиции бронетехнику и беспилотники, выяснил журнал.

Также отмечается, что ВСУ полностью зависит от поддержки США. Украинские власти утверждают, что для прорыва российской обороны им потребуется не только постоянное снабжение боеприпасами, но и значительное увеличение количества и типа техники. Тем временем Россия построила завод по производству беспилотников, который способен конструировать 1000 аппаратов дальнего радиуса действия в месяц, и взяла на вооружение танки 1950-1960-х годов, запасы которых «огромны», пишет WSJ.

Контрнаступление Украины провалилось во многом благодаря силе российской обороны, включающей глубокие минные поля и траншеи, а также превосходство в воздухе и беспилотники для обнаружения и поражения целей, — указали авторы публикации.

Ранее в США заявили, что решение Москвы расширять производство беспилотных летательных аппаратов должно вызывать у Вашингтона тревогу. В частности, речь идет о новом российском ударном дроне С-70Б «Охотник», который можно применять в составе совместной боевой единицы с истребителем пятого поколения Су-57.