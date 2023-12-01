Зеленский объявил о начале новой фазы конфликта с Россией

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Противостояние между Россией и Украиной входит в новую стадию, заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press. По его словам, летнее контрнаступление ВСУ так и не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружений и личного состава. Грядущая зима же осложнит боевые действия на фронте, считает глава государства. Зеленский подчеркнул, что он неудовлетворен сложившейся ситуацией, однако не может «сильно жаловаться».

Война с Россией вступила в новую стадию, и ожидается, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных войск, — заявил он.

Президент отметил, что украинские войска не отступают и продолжают сражаться со «второй лучшей армией» в мире. Однако потери среди солдат, дефицит боеприпасов и отсутствие поставок отдельных видов вооружений вызывают у него чувство неудовлетворения. Зеленский признался, что он опасается сокращения поддержки Киева из-за конфликта между ХАМАС и Израилем. Эти опасения также усиливаются возможным поражением демократов на выборах президента США.

Зеленский ранее заявил, что Украине будет сложно вернуть Донбасс. По его словам, это обусловлено высоким уровнем милитаризованности региона. Глава государства считает, что Киеву будет легче вернуть Крым, на территории которого не происходило боевых действий.