В Кремле переадресовали вопрос об атаке на БДК «Цезарь Куников» Песков отказался комментировать сообщения об ударе ВСУ по БДК «Цезарь Куников»

Фото: МО РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о предполагаемом ударе по большому десантному кораблю (БДК) «Цезарь Куников» в Черном море, передает ТАСС. Он предложил журналистам ориентироваться на заявления Минобороны и обратиться за разъяснениями в военное ведомство.

Это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции. Соответственно, это исключительно прерогатива Министерства обороны. Я по этому поводу ничего сказать не могу, — сказал Песков.

О предполагаемом ударе по БДК «Цезарь Куников» ВМФ РФ в Черном море сообщило издание «Украинская правда». По его данным, украинские морские дроны атаковали судно утром 14 февраля. Минобороны РФ факт атаки не подтверждало.

Позже Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры предполагаемой атаки украинских морских беспилотников на боевой десантный корабль Военно-морского флота России «Цезарь Куников». Украинские СМИ утверждают, что судно получило повреждения. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что очистить Черное море от украинских дронов реально, если максимально усилить разведку в регионе, а также обеспечить российские корабли дополнительной защитой. Он не исключил, что надводные и подводные беспилотники уязвимы перед имеющимися у ВС РФ средствами обнаружения.