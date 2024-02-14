Четверо погибших в ЛДНР, подрыв мирной семьи: как ВСУ атакуют РФ 14 февраля

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Три человека погибли при обстреле Кременной в ЛНР. Пожилой житель Донецка погиб в результате атаки дрона. В Ленобласти украинский агент собирался устроить теракт на топливно-энергетическом объекте. По населенным пунктам Белгородской области выпустили почти 90 снарядов. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

В Курской области дважды за сутки объявляли воздушную тревогу

Накануне в первой половине дня ВСУ обстреляли хутор Олешня в Суджанском районе Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, в населенном пункте зафиксировали шесть прилетов. Обошлось без жертв и пострадавших.

«Повреждены три домовладения с хозяйственными постройками и гаражами, а также три личных автомобиля и сельскохозяйственная техника. Перебита линия электропередачи», — написал он в своем Telegram-канале.

Чуть позже в Суджанском районе объявили воздушную тревогу. Ее отменили спустя один час и сорок минут. В ночь на 14 февраля в Курской области снова прозвучал сигнал о ракетной опасности. Предупреждение действовало примерно три часа.

14 февраля под обстрел со стороны украинской армии попало также село Гордеевка в Кореневском районе. Никто из местных жителей не пострадал, повреждения получили три жилых дома и один автомобиль.

ФСБ сорвала диверсию на объекте ТЭК в Ленобласти

Сотрудники ФСБ задержали в Ленинградской области агента украинских спецслужб. Злоумышленник планировал теракт на «одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры».

При задержании у него изъяли пять самодельных взрывных устройств. Их он хотел заложить на трубопроводном узле. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Три человека погибли при обстреле Кременной в ЛНР

Украинские войска обстреляли Кременную в Луганской Народной Республике, сообщает правительство региона со ссылкой на главу местного Минздрава Наталию Пащенко. Погибли три мирных жителя. Еще один человек получил ранения, его госпитализировали.

Уточняется, что удар пришелся на район местной больницы. Повреждения получил административный корпус медучреждения, при этом его сотрудники не пострадали.

Тем временем в пригороде Лисичанска беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, в котором находилась семья из трех человек. В результате пострадала женщина, ее доставили в северодонецкую больницу. Ее супруг и сын от госпитализации отказались.

Украинский БПЛА сбили под Воронежем

Украинский беспилотник сбили над Воронежской областью в ночь на 14 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев. Обошлось без последствий на земле.

«Сегодня ночью дежурными средствами ПВО <...> обнаружен и уничтожен украинский БПЛА самолетного типа. <...> Оперативную ситуацию в регионе держу на личном контроле», — написал он.

Дрон со взрывчаткой упал между селами в Крыму

Снаряженный взрывчаткой беспилотник самолетного типа обнаружили в Раздольненском районе Крыма, утверждает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на свой источник. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным канала, БПЛА заметили местные жители, он лежал на открытой местности между двумя селами. Предполагается, что он не был сбит, а упал самостоятельно в пятницу, 9 февраля.

Один человек погиб и один пострадал при атаке БПЛА на Донецк

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки был зафиксирован 41 факт ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 40).

На Горловском направлении украинские войска совершили 27 обстрелов, на Донецком — 13, на Ясиноватском — один. Украинские войска выпустили по региону 141 боеприпас.

Повреждения получили пять жилых домов и два инфраструктурных объекта. Частично обесточены оказались Озеряновка и Гольмовский.

В Петровском районе областного центра в результате сброса взрывчатки с БПЛА погиб мужчина 1963 года рождения, еще один, мужчина 1956 года рождения, пострадал.

Брянскую область дважды атаковали беспилотники

13 февраля украинский беспилотник пытался атаковать Стародубский муниципальный округ Брянской области. Его удалось сбить средствами ПВО. Никто не пострадал, разрушений нет.

Позже в этот же день еще один БПЛА сбили над Клинцовским районом области. На этот раз тоже обошлось без последствий на земле.

«Около 20:30 мск <...> дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

ВСУ выпустили по Белгородской области почти 90 снарядов

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 88 снарядов. Прилеты зафиксировали в Журавлевке, Нехотеевке, Тишанке, Мокрой Орловке, Порозе, Вязовом, Середе, а также на пункте пропуска «Шебекино» и на территории между Репяховкой и Прилесьем. Никто не пострадал, повреждения получили частный жилой дом и линия электропередачи.

В ночь на 14 февраля в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском городском округе объявлялась воздушная тревога. В это время село Солоти пытались атаковать три БПЛА, два из них сбили средствами ПВО. Местная жительница получила осколочные ранения рук, лица и глаз, ее госпитализировали.

Тем временем Новостроевку-Вторую и Вязовое атаковали дроны-камикадзе, Середу — FPV-дрон. Средства ПВО работали по беспилотникам в Тулянке и в Бобравском сельском поселении. Во всех случаях обошлось без последствий.

ВСУ продолжили бить по Запорожью из артиллерии

Накануне украинские войска продолжали обстреливать из артиллерии населенные пункты Запорожской области. По данным Telegram-канала WarGonzo, под огнем находились Вербовое, Новопрокоповка, Новофедоровка и Новопокровка. Российское военное ведомство эту информацию не комментировало.

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