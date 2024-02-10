Потопленный катер, обстрелы Брянска: как ВСУ атакуют РФ 10 февраля

Фото: МО Украины

Российские средства ПВО пресекли попытку атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Брянской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. Кроме того, МО РФ рассказало об уничтожении цели в акватории Черного моря. О том, сколько БПЛА пытались атаковать Брянскую область и что за объект ВС РФ ликвидировали в Черном море, — в материале NEWS.ru.

Какую угрозу ликвидировали в Черном море

Российские военные в Черном море уничтожили безэкипажный катер Военно-морских сил (ВМС) Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, объект двигался в направлении Крымского полуострова, инцидент произошел вечером 9 февраля.

«Около 20:30 мск в юго-западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», — говорится в заявлении.

До этого Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что ВСУ в 2024 году попытаются реализовать угрозы командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы нанести новые удары по Крымскому мосту. Он не исключил, что Киев применит крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, БПЛА, надводные дроны и диверсантов.

Сколько дронов пытались атаковать Брянскую область

Российские средства ПВО пресекли попытку атаки БПЛА ВСУ на территории Брянской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, были перехвачены три беспилотника.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области», — говорится в заявлении ведомства.

В свою очередь, губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки никто не пострадал. Он выразил благодарность подразделениям ПВО за защиту региона.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. <...> Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал Богомаз.

До этого глава Брянской области рассказал об атаке украинской армии на село Сушаны в Климовском районе. По его словам, в результате обстрела повреждения получил жилой дом, также было нарушено энергоснабжение. Пострадавших среди мирного населения нет.

Чем закончился налет ВСУ на Белгородскую область

Три жителя Белгородской области пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины хутора Понуры Грайворонского городского округа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших отправили в белгородскую больницу. Также, как рассказал глава области, поврежден экскаватор.

«В результате прилета снаряда есть трое пострадавших рабочих. У мужчин осколочные ранения различных частей тела. Бригадой скорой медицинской помощи они доставляются в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — говорится в сообщении.

Кроме того, Гладков в Telegram-канале привел статистику попыток ВСУ обстрелять территорию региона за последние 24 часа.

«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ от 8 февраля разрушения выявлены в поселке Разумное — ещё в пяти частных жилых домовладениях, также повреждены два гаража, четыре автомобиля и одна единица сельхозтехники, в поселке Северный в одном частном домовладении выбиты окна», — отметил Гладков.

По его словам, в Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли хутор Дубровка — зафиксировано пять прилетов снарядов, подчеркнул губернатор.

«В Волоконовском районе под минометный обстрел попало село Тишанка — установлено четыре прилета. Никто не пострадал, разрушений нет. В Грайворонском городском округе по окраине села Мокрая Орловка выпущено три минометных снаряда. Обошлось без последствий. В селе Дроновка дроном-камикадзе атакован гражданский грузовой автомобиль. Никто не пострадал», — отметил Гладков.

⠀

Руководитель региона подытожил, что в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено два артиллерийских снаряда, пострадавших и разрушений нет.

Читайте также:

Генерал ответил на «страшилку» Столтенберга про угрозу из России

«Начал свою игру»: военэксперт раскрыл причину увольнения Залужного

Стало известно, кто защитит Карлсона от «кровожадных» демократов в США

Военэксперт объяснил, какая техника поможет России прорвать оборону ВСУ