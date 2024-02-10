Стало известно о пострадавших при обстреле ВСУ российского региона Гладков: три человека пострадали при обстреле ВСУ хутора Понуры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Три жителя Белгородской области пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины хутора Понуры Грайворонского городского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших отправили в белгородскую больницу. Также, как рассказал глава области, поврежден экскаватор.

В результате прилета снаряда есть трое пострадавших рабочих. У мужчин осколочные ранения различных частей тела. Бригадой скорой медицинской помощи они доставляются в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что шесть жителей региона получили ранения различной степени тяжести при обстрелах ВСУ за сутки с 8 по 9 февраля. По его словам, пятеро пострадавших из села Ржевка, еще один раненый — из Новой Таволжанки.

В свою очередь, Минобороны России передало, что ночью 9 февраля российские регионы попытались атаковать 19 украинских беспилотников. По данным ведомства, средства ПВО перехватили и уничтожили все дроны над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Черного моря. В Минобороны уточнили, что над Орловской областью были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата противника.