Гладков назвал число пострадавших от ВСУ белгородцев за последние сутки Гладков: за сутки шестеро были ранены при обстрелах ВСУ Белгородской области

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Шесть жителей Белгородской области получили ранения различной степени тяжести при обстрелах Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, пятеро пострадавших из села Ржевка, еще один раненый — из Новой Таволжанки.

По первому населенному пункту 8 февраля выпустили 14 снарядов кассетного типа из РСЗО «Вампир». Различные разрушения выявлены в 13 частных домовладениях, также повреждены семь автомобилей.

Пострадали пять человек. У одного мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей, у второго — осколочное ранение левого бедра, у третьего — осколочное ранение обоих бедер и левой верхней конечности, у женщины ранение печени, еще у одной пострадавшей — осколочное ранение правого бедра и голени, — рассказал губернатор.

При этом село Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью четырех дронов-камикадзе, также с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Один из БПЛА попал в рейсовый автобус с мирными жителями, в результате взрыва мужчина получил осколочные ранения ноги. Вся необходимая помощь ему оказана, и он отпущен на амбулаторное лечение домой.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершили атаку на село Гостищево в Яковлевском горокруге Белгородской области. Гладков рассказал, что прилет был зафиксирован в районе железнодорожного вокзала. Удар нарушил график следования поезда сообщением Белгород — Санкт-Петербург.