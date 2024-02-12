15 тысяч человек без света из-за обстрелов: как ВСУ атакуют РФ 12 февраля

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Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Беспилотник сбили в районе Майского в Белгородской области. После обстрелов около семи тысяч человек остались без света в Донецке, а в Каховке — почти восемь тысяч. Лжеминирование снова произошло на железной дороге в Ростовской области. Запорожская область попала под артиллерийский обстрел. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Белгородчину атаковали БПЛА и обстреляли из минометов

Украинский БПЛА самолетного типа сбили накануне вечером над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Около 22 часов <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, дрон сбили в районе поселка Майский в Белгородском районе. Никто не пострадал, разрушений нет.

11 февраля ВСУ также обстреливали регион из минометов. В селе Вериговка зафиксировали четыре прилета, в Новой Таволжанке — три прилета. В обоих случаях обошлось без последствий на земле.

В Белгородской области работали средства ПВО. В результате падения обломков снарядов повреждения получили один многоквартирный и два частных дома.

Фото: МО Украины

Лжеминеры атаковали Ростовскую область

Злоумышленники массового подкладывают муляжи взрывных устройств у грузовой станции Несветай в Ростовской области. С конца января там уже зафиксировали три подобных случая.

По данным Telegram-канала SHOT, в первый раз саперов вызвали 31 января. Тогда специалисты нашли у станции коробку, из которой к кнопочному телефону Nokia шли провода. Второй случай был 7 февраля: на месте обнаружили пакет с проводами и батарейкой.

Последнее на данный момент лжеминирование произошло там 10 февраля. На месте нашли будильник, к которому была приклеена батарейка и из которого торчали провода. Во всех трех случаях саперы не обнаружили взрывчатых веществ.

Тысячи жителей Каховки остались без света после обстрела

Почти восемь тысяч человек остались без электричества после обстрела города Каховка в Херсонской области. Поздно вечером 10 февраля под огнем ВСУ оказалась местная трансформаторная подстанция.

«Из-за повреждения подстанции отключено электроснабжение потребителей в Каховском муниципальном и Новокаховском городском округе. Без света остались 7,9 тысячи абонентов», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

По словам чиновника, украинские войска продолжали обстреливать населенный пункт ночью, поэтому ремонтные работы начались только утром 11 февраля.

За сутки до этого ВСУ нанесли по региону почти 30 артиллерийских ударов. Прилеты фиксировали в Великой Лепетихе, Алешках, Новых Лагерях, Днепрянах, Новой Збурьевке, Корсунке и Голой Пристани.

Донецк частично остался без электричества из-за обстрела

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 23 факта ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — пять).

На Горловском направлении украинские войска совершили 13 обстрелов, на Донецком — девять, на Ясиноватском — один. Украинские войска выпустили по региону 91 боеприпас.

Фото: МО Украины

Повреждения получили два жилых дома (один многоквартирный и один частный), а также инфраструктурный объект (котельная в Куйбышевском районе Донецка). Кроме того, в областном центре обесточены оказались три электроподстанции, без света остались 7,1 тысячи абонентов.

В предыдущие сутки ВСУ обстреливали ДНР всего пять раз. По региону выпустили 13 боеприпасов. Никто из местных жителей не пострадал.

ВСУ обстреляли Запорожскую область из артиллерии

Накануне украинские войска обстреливали Запорожскую область из артиллерии. По данным Telegram-канала WarGonzo, под огнем оказались Копани, Вербовое и Новопрокоповка. Российское военное ведомство эту информацию не комментировало.

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