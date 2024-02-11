Украинский беспилотник сбили над российским регионом Гладков: система ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, информации о пострадавших не поступало.

В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе поселка Майский. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — отметил он.

Ранее три жителя Белгородской области пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины хутора Понуры Грайворонского городского округа. По данным Гладкова, пострадавших отправили в белгородскую больницу. Также поврежден экскаватор.

До этого шесть жителей региона получили ранения различной степени тяжести при обстрелах ВСУ за сутки с 8 по 9 февраля. Губернатор уточнил, что пятеро пострадавших из села Ржевка. Еще один — из села Новая Таволжанка, которое ВСУ атаковали с помощью четырех дронов-камикадзе. Один из беспилотников со взрывчаткой попал в рейсовый автобус, в результате взрыва мужчина получил осколочные ранения ноги.

Кроме того, система ПВО перехватила беспилотники ВСУ в небе над Орловской областью. Как рассказал губернатор региона Андрей Клычков, летательные аппараты упали на территориях Железнодорожного и Северного районов Орла. Позже в Министерстве обороны России уточнили, что было сбито четыре дрона самолетного типа.